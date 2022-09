2022, une année record pour la censure des livres aux États-Unis

Un nouveau record en passe de tomber : l'année dernière, l'association des bibliothécaires américains (American Library Association) évoquait un nombre sans précédent de tentatives de censure sur les 12 derniers mois. Mi-2022, l'organisation peut prédire sans trop s'avancer que ce triste record sera bel et bien battu par l'année en cours.

Entre janvier et août 2022, 681 tentatives de censure ont été relevées par l'association, soit, en moyenne, près de trois tentatives quotidiennes. Bien entendu, ce chiffre ne recouvre que les faits dont l'ALA a eu connaissance, et qu'elle a pu confirmer.

Au total, plus de 1600 titres sont concernés par ces tentatives de censure, l'une des caractéristiques inédites de cette vague commencée en fin d'année 2021. Par le passé, les tentatives de censure portaient sur un nombre bien plus restreint d'ouvrage, avec généralement un ou deux titres particulièrement visés au cours d'une année, en raison de leur médiatisation particulière.

En 2021, le nombre de tentatives de censure s'élevait à 729 sur l'ensemble de l'année, et le rythme actuel ne laisse prévoir aucun relâchement.

Un mouvement « coordonné »

L'autre spécificité de cette vague de censure contemporaine concerne l'organisation et la coordination. Quand la plupart des tentatives de censure restaient isolées, par le passé, un véritable mouvement s'est mis en branle depuis la fin de l'année 2021. Suggéré par des représentants politiques, quasi essentiellement républicains, puis entretenus par des associations, organisations et autres groupes de pression conservateurs, il mobilise les citoyens en les incitant à partir à la chasse aux livres qui « endoctrinent » ou « pervertissent » leurs enfants.

Les cibles favorites de ce mouvement de censure sont en effet les ouvrages « pornographiques » et « obscènes », autrement dit, des titres qui évoquent des actes sexuels, utilisent un langage parfois cru, font référence à des agressions, des faits de racisme, ou encore mettent en scène des personnages LGBT.

Autant de thèmes qui font des ouvrages en question des cibles, quand bien même leur présence dans un établissement, pour une certaine catégorie de lecteurs et lectrices, a été validée par des professionnels de la lecture publique.

« Les bibliothécaires constituent des collections et mobilisent des ressources afin de rendre le savoir et les idées très accessibles, pour que les usagers et les familles puissent choisir librement que lire. Bien qu'il soit naturel de vouloir protéger les plus jeunes des réalités les plus dures de la vie, il est faux de croire que la censure les en protège. Au contraire, cela interdit aux jeunes l'accès à des ressources qui pourraient les aider, justement, à y faire face », rappelle Lessa Kananiʻopua Pelayo-Lozada, présidente de l'association des bibliothécaires américains.

Pour l'instant, la censure en ordre de marche, en 2022, a visé des titres aussi variés que Maus, d'Art Spiegelman, Watchmen, d'Alan Moore et Dave Gibbons, Batman: White Knight, de Sean Murphy et Matt Hollingsworth, La Servante écarlate, de Margaret Atwood et Renée Nault (pour l'adaptation en BD), ou encore le Journal d'Anne Frank, adapté également en BD par Ari Folman et David Polonsky. La poétesse Rupi Kaur, Toni Morrison ou Alison Bechdel ont elles aussi subi les affres de la censure...

Dossier : Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres

