Fusion Edithachette : inscrire le pluralisme de l'édition dans la loi

Intervenant lors d'une table ronde consacrée à la « concentration et financiarisation de l'édition », entièrement tournée vers le rachat du groupe Lagardère par son concurrent Vivendi, Antoine Gallimard a réitéré ses craintes vis-à-vis de l'avenir de l'édition.

Selon lui, la concurrence et l'équilibre entre les groupes et maisons d'édition seraient singulièrement bouleversés par une fusion des groupes Editis (Vivendi) et Hachette Livre (Lagardère), plaçant de nombreuses maisons d'édition, mais aussi des filiales de distribution, sous les ordres d'un seul homme ou presque, Vincent Bolloré.

Lui-même à la tête d'un groupe d'édition, Madrigall, qui possède des filiales de distribution et acquiert régulièrement d'autres structures, Antoine Gallimard a toutefois distingué les développements de Madrigall et celui qu'envisage Vivendi, s'il est validé par la Commission européenne, en raison notamment du volume de l'acquisition et des implications de cette dernière pour les équilibres du secteur du livre.

Listant les différentes projections en matière de parts de marché du groupe Edithachette en cas de fusion totale, Antoine Gallimard a notamment souligné qu'une telle entité « pourrait exercer une domination du marché du best-seller, avec environ 70 % des 200 titres de la liste actuelle des meilleures ventes ».

Un poids qui permettrait ainsi à ce géant de dicter ses règles, aux autres éditeurs pour la distribution de leurs titres ou l'acquisition de leurs droits de publication au format poche, mais aussi aux revendeurs, par exemple aux grandes surfaces spécialisées ou alimentaires, afin d'obtenir de meilleures conditions.

Un dispositif anti-concentration

Outre les différentes procédures engagées auprès de la Commission européenne pour inciter celle-ci à s'opposer à l'acquisition, ou du moins à en limiter les conséquences sur la concurrence, le PDG de Madrigall suggère de modifier la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, dite « Loi Léotard », pour qu'elle s'applique aussi au secteur de l'édition.

Cette loi n° 86-1067 garantit la liberté de communication, mais l'équilibre avec un dispositif anti-concentration qui y ajoute plusieurs principes, notamment « le respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ». S'appliquant à l'audiovisuel et à la presse, différentes règles, comme la limitation de la détention capitalistique, du cumul des autorisations de diffusion ou encore de la détention de plusieurs médias (télévision, radio, presse), ont pour vocation de préserver le pluralisme.

Au cours de la table ronde des RNL, Antoine Gallimard, mais aussi l'éditrice Sabine Wespieser ou le journaliste Sylvain Bourmeau se sont notamment émus de la capacité du groupe Vivendi à faire d'un livre de Michel-Yves Bolloré, frère de Vincent, un succès grâce à l'espace médiatique accordé à ce titre, selon eux. Dieu, la science, les preuves : l'aube d'une révolution (coécrit avec Olivier Bonnassies), paru en octobre 2021, s'est écoulé à 135.000 exemplaires à ce jour (données Edistat). Il n'est toutefois pas publié par une maison du groupe Editis, mais par l'éditeur indépendant Guy Trédaniel.

Le puissant soutien, notamment audiovisuel, de Vincent Bolloré et de son groupe à la campagne et aux idées d'Éric Zemmour, ces dernières années, laisse entrevoir les possibilités d'une concentration médiatique encore plus importante entre les mains de ce seul acteur — quand bien même les suffrages ont largement désavoué le polémiste.

Interrogé, Antoine Gallimard nous indique avoir suggéré l'idée d'une extension de la loi de 1986 au secteur de l'édition à plusieurs personnalités politiques, « sans obtenir de réactions pour l'instant ». « Je compte bien en reparler à la nouvelle ministre, parce qu'il y a urgence », ajoute-t-il, précisant vouloir « mobiliser, faire en sorte que l'idée soit acceptée ». Un rendez-vous a été demandé à la rue de Valois.

Rima Abdul-Malak, de passage aux Rencontres nationales de la librairie, a déclaré être « préoccupée » par la question de la concentration dans l'édition et assuré de la vigilance de l'État, sans pour autant indiquer de mesures particulières pour limiter la concentration dans le secteur du livre.

Dossier : À Angers, les Rencontres nationales de la librairie 2022

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0