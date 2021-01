Pour 2021, on peut aussi croiser les doigts

Nous voici donc partis pour une nouvelle année de publications, de surproduction en best-sellers, de déceptions en coups éditoriaux, d'économie en culture, « et d'aventures en aventures... » Attention, le Lama est un animal cracheur, gare aux goutelettes.

Cette année 2020, lacérée pour dire le moins, aura finalement profité au monde du livre — « malgré lui », comme l’indiquait récemment la présidente du Centre national du livre, Régine Hatchondo. « Malgré lui »… figure de style ambivalente. Les libraires ont fait tout ce qui était en leur pouvoir, les éditeurs, auteurs, bibliothécaires, journalistes, représentants, traducteurs : toute la chaîne s’est mobilisée, offrant des livres, des lectures, des rendez-vous, dans un monde dématérialisé, parce que physiquement, il fallait garder ses distances.

Timeo Danaos...

Mais “malgré lui”, parce que l’édition a été finalement moins sévèrement, durablement et lourdement frappée que les autres secteurs culturels : théâtres, cinémas, opéras, concerts (allez, même les stades de football ou d’autres manifestations sportives…). Fermées les salles de spectacle. Fermés les lieux d'échanges. Fermés les musées. Et selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, aucune chance que l’on rouvre au 7 janvier, comme envisagé. Espéré, peut-être… Roselyne Bachelot pourra faire de son mieux, avec les organisations professionnelles, il faudra encore attendre.

Durant ce temps, le livre continuera de reprendre un peu de forces, de renouer avec des lecteurs qui n’ont aujourd’hui plus tant divertissements autres que la lecture. Et Netflix, certes.

Dans les milieux autorisés de Coluche, on s’autorise (entre l’ire et la joie) à penser : qu’en sera-t-il quand les lieux culturels reprendront leur activité ? La lecture aura-t-elle consolidé sa place dans les habitudes de consommation des Français, assez pour se maintenir — ou de guerre lasse perdra-t-elle les places « malgré elle » conquises ? S’il est vrai que la fin du premier confinement a propulsé le peuple en librairies, parce qu’écœuré des écrans, la reprise des spectacles conduira-t-elle à ce que l’on lâche les livres ? Après tout, les librairies ont fait recette, parce qu'elles étaient quasi-inacessibles...

« Le scénario est redouté », nous avouait une éditrice. « On voudrait ajouter : “Peu probable.” Mais par superstition… » Du livre objet, au livre-talisman, il n'y a qu'une page à tourner.

D'ailleurs, la croyance irrationnelle n'empêche en rien d'avoir préparé l'année, le calendrier des parutions, des sorties, les rendez-vous entre représentants et libraires, les campagnes de communication, et cetera. « Faut bien vivre », chantait Boris Vian, dont le centenaire l'a cédé, lui aussi, à la pandémie.

Cassandre et Balzac...

Cela rappelle les luttes pour une enveloppe budgétaire qui avait agité l’industrie québécoise — ou comment une même somme inchangée subventionne soudainement plus d’acteurs, sans avoir connu d’augmentation. Pour l’instant, le livre s’en tire, parce qu’il est plutôt isolé dans le paysage culturel, et profite d’une embellie, non pas au détriment des autres secteurs, mais « malgré lui ».

Phrase terrible de justesse, quand on y pense, autant que présage sombre : en 2020, nous avons tant appris la patience et la résignation (ou la résilience, c’est selon), que le pire à venir devient finalement la norme.

Voilà : 2021 d’ores et déjà écartelée entre le balzacien “maupassant” (ou mot baladeur, voyageur ?) et un exercice cassandrique de divination – jamais écoutée. Mais avoir raison trop tôt, c’est avoir tort, non ?

Laissons là les boules de cristal : en la matière, même le panelliste GfK qui fait la pluie et le beau temps sur les stocks, les contrats et les parutions, plus souvent qu’à son tour, n’aidera personne à y voir clair. Alors, lisons, dans le doute. À force, nous deviendrons bien liserons… seule conjecture valable, que l'on doit à Queneau.

Les imprimeurs produiront de toute manière la couleur et les tarots. Les cartomanciens les interpréteront selon les attentes et espoirs de qui les consultera. Pour ce qui est de lire l'avenir, un deux de pique vaut autant qu'un roi de coeur. L'important reste de tout faire pour que les prédictions heureuses s'accomplissent, ou de forcer la main d'un destin qui s'annoncerait contraire.

Alors, qu'il soit permis de conclure sur une note chargée de livres. Une “blue note” en somme. Car, si vous estimez n’avoir pas été suffisamment gâtés en lectures durant les fêtes, permettez-moi de vous rappeler que la rédaction offre un jeu où sont proposés 50 ouvrages à remporter. D’un coup, d’un seul. Comme les mousquetaires de Balzac, donc. Enfin, comme les mousquetaires qu’aurait pu écrire Balzac. En 2012, Ptiluc l'annonçait : ce sera troooooop bien. 2021, on verra bien.

Excellente année à toutes et tous, lecteurs amis, proches, contempteurs, jaloux, indifférents, curieux, désinvoltes, dilettantes, passionnés, prudents, sceptiques, enthousiastes, méprisants, assurés, incertains, pédants, étonnés, révoltés, indépendants, assujettis, virevoltants, désespérés, têtes-chercheuses, dénicheurs, moutonniers. Et j'en passe, et j'en oublie, et qu'ils me le pardonnent.

Et même ceux qui signent leurs emails « livresquement ». Nom de nom... on n'a pas assez souffert de 2020 et de la Covid pour que l'on ajoute cette formule ?

illustration [détail] gallica.bnf.fr - La Guirlande : album mensuel d'art et de littérature - publicité pour Mercier frères, tapissiers décorateurs, sis alors au 100 Faubourg Saint-Antoine à Paris.