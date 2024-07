Mystère, incendie et tarot, avec Céline Laurens

Le jour se lève sur les ruines d'une maison de maître, dont les propriétaires ont péri dans un incendie. Qui est responsable ? Élise, la domestique au passé mystérieux ? Les jumeaux Abel, un garçon singulier qui refuse de grandir, et Mallora, une adolescente désireuse d'échapper à ses parents et à cette maison maudite ? Justin, le voisin au cœur brisé par un amour non réciproque ? Ou encore le « Mérou », un pyromane qui terrorise la région ?

Chacun partage sa part de vérité, les vivants comme les morts, tous prisonniers de leurs souvenirs et de leurs passions intenses. Secrets et conflits se dévoilent peu à peu.

Ce roman captivant et atmosphérique oscille entre ombre et lumière, à l'image de la carte du Tarot, la Maison Dieu, symbole de dévoilement, de destruction et de renaissance.

Albin Michel en offrent ici les premières pages en avant-première :

Céline Laurens est l’auteure des romans Là où la caravane passe, lauréat du prix Roger Nimier 2022, et Sous un ciel de faïence en 2023, tous deux publiés aux éditions Albin Michel. En plus de sa carrière d'écrivaine, elle travaille comme critique littéraire pour plusieurs revues et enseigne la littérature.