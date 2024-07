Cabu, ou le dessin satirique au secours de la planète

Réunissant des dessins de presse de Jean Cabut, d’après l’état civil, c’est tout l’art de la caricature qui est ici à l’œuvre, car Cabu croquait le monde avec l’intuition du bon sens et le sens aigu de l’observation. À sa décharge, il suffit d’ouvrir les yeux, même pas trop grand, pour s’en rendre compte : entre marées noires, gaspillage, dictature de la voiture, déchets nucléaires et réchauffement climatique, les sujets ne manquent pas.

Et, plus globalement, les dérives de la société de consommation industrielle : à promettre une croissance sans fin pour nourrir les économies et les entreprises, l’humanité — le monde occidental ayant largement inspiré les habitudes du reste de la planète — courait à sa perte. Elle a décidé d’accélérer.

« Au début des années 1990, quand on commençait à parler de réchauffement climatique et que, déjà, s’élevaient les voix de ceux qui en contestaient la réalité, les climatosceptiques, Cabu avait du mal à cacher sa colère », se souvient Riss.

« À la table de la salle de rédaction, lui qui s’énervait rarement s’emportait contre ces escrocs, parfois scientifiques éminents, qui, du haut de leur magistère, affirmaient avec autorité que rien ne prouvait l’existence du réchauffement climatique. »

Et dans une époque où l’on est écolo comme on allait à la messe pour faire bonne figure — combien de fumeurs continuent de jeter leur mégot sur le trottoir, tout en s’appliquant soigneusement à trier leurs déchets ? – les saynètes de Cabu font grincer des dents. Et pour rejoindre Kriss, oui, peu de ces écologistes autoproclamés ont véritablement renoncé aux habitudes de consommation nocives — encouragées par la publicité omniprésente. L’idéologie de l’abondance demeure ancrée dans les esprits.

Or, n’oublions pas que Cabu avait collaboré avec le Musée du Vivant-AgroParisTech, le premier musée international consacré à l’écologie et au développement durable. Il avait réalisé leur logo et leur offrit une collection exceptionnelle de plus de 600 dessins originaux, certains datant de 1954. Des œuvres mettant (déjà !) en lumière des thématiques liées à l’agriculture, à la nature et à l’écologie.

Dans cette continuité, Laurent Gervereau avait fait paraître en 2014 un livre intitulé Cabu à la ville, Cabu aux champs, qui rassemble ces dessins et témoigne de l’engagement de Cabu envers la cause écologique. Et l’on retrouvera à cette adresse, gratuitement accessible, l’exposition Cabu, dessinateur citoyen ! réunissant nombre de ses coups de griffes.

« Ces dessins parlent de nature, d’agriculture et d’écologie. Ce faisant, ils abordent tous les sujets importants de notre planète en mutation, car Cabu était un reporter dessinateur toujours en éveil », assurait Laurent Gervereau, directeur du Musée du Vivant-AgroParisTech. Comme celui-ci :

réalisé pour le Prix de la Communication Equitable

organisé par le Musée du Vivant-AgroParisTech, 2007

Comme tant de ses confrères, Cabu dénonçait la destruction de notre planète — cachant peut-être un profond pessimisme derrière l’humour et la satire. Pour autant, ce hors-série atteste d’une volonté de fer et d’une combativité où le ridicule en prend plein les dents : un plaidoyer, bien entendu, mais avant tout la nécessité de faire œuvre utile.

Railler avec intelligence les comportements qui mèneront à la chute… en espérant que les cons-prennent. Même s’ils osent tout et que c’est bien à cela qu’on les reconnait.

Hors-série Charlie Hebdo : Cabu, premier écolo de France - 9,50 €