Delphine Minoui raconte une génération iranienne en quête de changement

À Chiraz, en automne 2022, une jeune Iranienne de 16 ans monte sur une benne à ordures durant la révolte "Femme, Vie, Liberté", prête à brûler son foulard. Encouragée par la foule et surmontant sa peur, elle revisite en flash-back les moments marquants de sa vie : une naissance non désirée, un père oppressif, son amour pour la musique rebelle, les liens avec ses amies, ses premiers émois amoureux, et sa lutte contre le code vestimentaire restrictif.

Son surnom, Badjens, donné par sa mère, semble détenir la clé de son émancipation. Dans son roman Delphine Minoui, reporter reconnue et lauréate du prix Albert-Londres, dessine un récit d'apprentissage. Avec une prose qui allie tendresse et irrévérence, elle entend capturer l'essence d'une génération en quête de changement.

Les éditions du Seuil en proposent ici un extrait en avant-première :

Delphine Minoui, d'origine iranienne et journaliste au Figaro, a également écrit des ouvrages à succès tels que Je vous écris de Téhéran et Les Passeurs de livres de Daraya, célébrés internationalement et traduits en plusieurs langues.

DOSSIER - Les romans à découvrir en librairie pour la Rentrée littéraire 2024