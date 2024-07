Cyberattaque : des ouvrages pour adopter les bonnes pratiques

Les escroqueries en ligne sont en constante évolution et représentent un défi majeur pour les particuliers et les professionnels. Avec l'essor d'Internet et des nouvelles technologies, les cybercriminels ont de plus en plus d'opportunités pour tromper leurs victimes et leur soutirer de l'argent ou des informations personnelles. Les conséquences de ces escroqueries peuvent être désastreuses, tant sur le plan financier que sur le plan émotionnel.

Particuliers et professionnels : tous des cibles potentielles

Pour les particuliers, les escroqueries en ligne peuvent prendre diverses formes, telles que le phishing, les arnaques aux sentiments, les faux sites de vente en ligne ou encore les rançongiciels. Les victimes de ces escroqueries peuvent perdre des sommes d'argent importantes, voir leurs données personnelles compromises ou même être victimes de chantage. Face à cette menace grandissante, il est essentiel que les particuliers se tiennent informés des dernières techniques d'escroquerie et adoptent les bonnes pratiques pour se protéger.

Pour les professionnels, les enjeux sont également importants. Les entreprises peuvent être victimes de cyberattaques visant à voler des données sensibles, à perturber leurs activités ou à leur extorquer de l'argent. Les conséquences de ces attaques peuvent être catastrophiques, tant en termes de pertes financières que de réputation, ce qu'explique notamment ExpressVPN dans un article éclairant. Il est donc crucial pour les entreprises de mettre en place des mesures de sécurité adaptées et de former leurs employés aux risques liés aux escroqueries en ligne.

Pour se prémunir contre les escroqueries en ligne, il est primordial de s'informer et de se préparer en adoptant les bonnes pratiques. Cela passe notamment par la lecture de livres et de guides spécialisés qui font la synthèse des conseils à suivre et des pièges à éviter. Ces ouvrages permettent de mieux comprendre les mécanismes des escroqueries en ligne, de se familiariser avec les techniques utilisées par les cybercriminels et d'adopter les bons réflexes pour se protéger efficacement. En somme, la prévention et l'éducation sont les clés pour lutter contre les escroqueries en ligne et réduire le nombre de victimes. Il faut tout d’abord cesser de penser que l’on est à l’abri, que l’on est plus malin que les autres : l’humilité est sans doute la première arme face à l’escroquerie.

Cyberespace et cyberattaque : comprendre et se protéger ! (238 pages, 2022, 23 €)

Dans notre société actuelle, en perpétuelle mutation numérique, les menaces cyber sont devenues monnaie courante. Les institutions françaises, telles que l'armée, les différents gouvernements, l'ANSSI, la CNIL et l'AFNOR, œuvrent pour promouvoir une culture de la cybersécurité, bien que certaines de leurs actions restent secrètes en raison de leur lien avec la défense nationale. Toutefois, nous sommes tous susceptibles d'être la cible ou le vecteur d'attaques cyber, que nous soyons employés, cadres, dirigeants d'entreprises, étudiants ou stagiaires.

Pour appréhender les enjeux de cet univers numérique et se protéger des risques, il est indispensable de dépasser les informations éparpillées transmises par les médias. C'est la raison pour laquelle ce livre a été élaboré, offrant aux lecteurs curieux l'opportunité d'approfondir leurs connaissances en matière de cybersécurité. En parcourant ces pages, vous serez à même de vous glisser dans la peau d'un hacker, de naviguer dans les dédales du monde cyber et d'acquérir les compétences nécessaires pour contrer les menaces.

Lucie Brenet, juriste de formation, a rapidement orienté sa carrière vers l'étude des dangers du monde numérique pour nos organisations et les moyens de s'en prémunir, à titre individuel et collectif. Thierry Brenet, consultant formateur et conférencier, se consacre depuis de nombreuses années aux enjeux et aux risques découlant de la numérisation de notre société. Ensemble, ils vous présentent un ouvrage qui vous aidera à saisir toutes les facettes de ce Nouveau Monde et à vous munir des ressources indispensables pour l'aborder et vous en préserver. Aujourd'hui, même les bibliothèques ne sont plus à l'abri, en témoigne l'attaque subie par la British Library en 2024.

La menace cyber - Mieux la connaître pour mieux s’en protéger (Editions ENI, 314 pages, 2024, 35 €)

Voici une publication aussi récente qu’éclairante sur la question de la cybersécurité. La délinquance sur internet constitue l'un des défis majeurs de notre siècle, affectant tous les utilisateurs du web. Chaque jour apporte son lot de nouvelles cyberattaques, aux répercussions parfois dramatiques.

Se prémunir contre ces menaces est indispensable, mais la sécurité informatique peut paraître ardue et nébuleuse pour les non-initiés. Cet ouvrage a été conçu pour les personnes non spécialisées, telles que les particuliers naviguant sur internet, les entrepreneurs, les responsables et les cadres d'entreprises de petite et moyenne taille, d'associations ou de collectivités, désireux d'acquérir des compétences solides en cybersécurité pour leur sphère professionnelle ou privée.

Le but de ce livre est de regrouper les connaissances essentielles pour appréhender la cybercriminalité et construire une culture pratique robuste en matière de sécurité informatique. Des exemples concrets et des statistiques étayent les propos de l'auteur, afin de rendre les notions traitées aussi tangibles que possible et transposables dans votre quotidien.

Cyberattaques : Les dessous d'une menace mondiale (288 pages, Dark Side, 2022, 24.95 €)

Signé par Gérôme Billois et Nicolas Cougot, cet ouvrage nous entraîne dans les méandres de la cybersécurité pour mieux comprendre qui se cache derrière des escroqueries de grande ampleur. Dans notre monde hyperconnecté, nous sommes tous des cibles potentielles pour les pirates informatiques qui peuvent infiltrer nos comptes, voler nos données personnelles et paralyser des entreprises et des gouvernements. Ce problème est causé par un vaste réseau de cyberattaquants aux ramifications complexes.

Gérôme Billois nous emmène au cœur de cet univers à travers des récits captivants tirés de son expérience sur le terrain. Il nous informe sur les origines des cyberattaques et leur impact sur les événements géopolitiques et économiques actuels. Il aborde également les profils et les motivations des cyberattaquants, qui peuvent être guidés par l'idéologie, le gain financier, l'espionnage ou la guerre numérique.

L'écosystème des attaquants est également exploré, avec les chercheurs de failles et les marchés noirs du web. Gérôme Billois présente les défenseurs du numérique, leurs rôles, leurs motivations et les défis auxquels ils font face au quotidien. Il offre également des conseils pour sécuriser vos appareils et réagir en cas de problème. On peut aussi aller faire un tour, pour s'informer, sur le site mis en oeuvre par l'Etat : Cybermalveillance. Il permet à chacun de savoir comment réagir face à une attaque.

Enfin, ce documentaire passionnant et instructif examine l'avenir de la cyberconflictualité dans un monde de plus en plus connecté et aux enjeux géopolitiques croissants. Il met en lumière les enjeux des affrontements entre les attaquants et les défenseurs du numérique, face à ce qui constitue la plus grande menace des années à venir.

Crédits illustration Pexels CC 0