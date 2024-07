Ne pas oublier ces Résistants venus d'ailleurs

Cet ouvrage remet en scène la participation active de nombreux « étrangers » qui ont rejoint les maquis pour s’opposer au régime que l’Allemagne nazie provisoirement victorieuse était en train d’instaurer avec la complicité de l’État français, incarné par Pétain et appuyé par la police et des miliciens.

Ces hommes venus des « colonies françaises », engagés dans l’armée, souvent de force, se sont retrouvés, eux aussi, prisonniers des nazis qui ne les ont « pas envoyés vers l’Allemagne pour ne pas importer de “races inférieures” ». Confinés dans des « frontstalags », en France, ils ont été nombreux à s’évader et à tenter de rejoindre les « filières d’évasion » pour passer en « zone libre ».

Venus d’Asie, d’Afrique Noire et du Nord, c’est en tant que résistants que d’autres rejoindront les maquisards français (ainsi que d’autres engagés volontaires venus d’Espagne, d’Italie et même d’Allemagne,...) et contribueront aux actions de la Résistance. Aux côtés de leurs frères d’armes, ils seront tués, faits prisonniers, torturés pour une France qui manquera à tous ses devoirs lorsque, la guerre finie, elle refusera de verser aux survivants renvoyés dans leurs terres natales, le paiement complet de leur solde, provoquant frustrations et rancunes qui ne feront que contribuer aux mouvements d’indépendance fleurissant dans tout l’Empire colonial.

De plus, les années passant, « le rôle des étrangers dans la résistance sera de plus en plus nié puis progressivement oublié » malgré les innombrables « noms de ces combattants sur les monuments aux morts qui parsèment notre pays ».

Ce sont quelques-unes de leurs histoires individuelles que raconte cet ouvrage.

L'histoire est amnésique

Au-delà de ces hommes et de ces femmes qui se sont engagés et sont nombreux à avoir donné leur vie pour la libération de cette France qui leur a finalement bien mal rendu hommage, l’ouvrage revient sur le climat politique qui s’instaurait dans le pays derrière l’envahisseur nazi !

Faut-il maintenant être aveugle, ou tout au moins amnésique, pour ne pas voir ou pour oublier ce qui se cache derrière la normalisation des mouvances extrémistes de droite qui sont les héritières de cette dérive politique sournoisement installée dans les années 1940 en Europe, qu’il a fallu extirper par des années de guerre après avoir subi une privation de liberté et un asservissement de tous !

Faut-il oublier les tortures, les délations, les épurations ethniques et religieuses ! Faut-il laisser s’installer cette peur de l’autre quand cet autre s’est battu lui aussi, est mort lui aussi, pour cette liberté à la dérive ?

Ces hommes qui priaient « Jésus, Jéhovah ou Vishnou » comme l’a si justement chanté Jean Ferrat, étaient tous de « différentes cultures » et « de toutes confessions, juifs, musulmans, catholiques, protestants, athées » mais se sont « rassemblés au nom de la défense de la liberté contre la barbarie » !

Il est important que cette Histoire et tous ses fondements ne soient pas passés aux oubliettes, discrètement glissés « sous le tapis » jusqu’à croire que seul l’antisémitisme doit être combattu alors que c’est bien le fascisme qui est en cause pour avoir mis à mal le vivre ensemble et qu’il n’a été vaincu que par ceux qui ont espéré dans ce vivre ensemble au point d’accepter d’en mourir ensemble.

Il y a quelques jours, est apparu sur un réseau social, un dessin humoristique figurant un squelette de soldat portant casque et fusil en bandoulière qui passait un savon à son petit-fils, piteux, en lui reprochant d’avoir voté pour ceux contre lesquels il s’était battu pour que ses descendants puissent vivre libres ! Quel à propos !

Ami entends-tu...

Ceci rejoint le message de cette bande dessinée de Kamel Mouellef, Olivier Jouvray et Baptiste Payen que tout un chacun devrait avoir sur sa table de chevet pour s’octroyer des piqûres de rappel régulières et ne pas oublier les années de paix et de liberté qui se sont écoulées depuis la chute du fascisme sur les ruines duquel une Europe, qui n’est certainement pas parfaite, a pu prospérer avec tous ses défauts mais aussi toutes ses qualités et tous les espoirs qui lui restent encore à concrétiser. Pour empêcher les miliciens, les chemises noires et les SS de revenir terroriser les villes et les campagnes.

En deuxième et troisième de couverture est reproduit un extrait de ce chant des partisans écrit par Maurice Druon et Joseph Kessel : « Ami entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ».

Oublions l’association inique des corbeaux innocents de cette folie meurtrière (seule la noire couleur de leur plumage a le tort de rappeler ces noires années : ces animaux n’ont rien fait pour mériter une telle association d’idée !) ! Les hommes, seuls, sont responsables de ces dérives horribles envers leurs frères humains, de ces erreurs délétères, de la bassesse de leurs renoncements et de leur culpabilité à accepter de ne pas voir l’Humanité comme elle devrait être : libre, égalitaire et fraternelle.

Ce pour quoi, tous ces hommes et toutes ces femmes, jeunes et vieux, sont morts. Comme nous le rappellent les auteurs !