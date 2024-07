S'accepter, s'aimer, s'entraider : un roman jeunesse signé Xixi Tian

L’été avait pourtant bien démarré. Et pour cause : Annalie vivait enfin son histoire d’amour avec le beau, et très populaire, Thom.

Mais le quotidien prend soudain des allures de cauchemar lorsque Margaret, la sœur aînée d’Annalie, débarque, bien décidée à ne pas laisser ce crime sous silence. L’étudiante en droit, du haut de ses 19 ans, va prouver à quel point les mots blessent, même à travers une insulte de peinture rouge.

Annalie couve un lourd secret... Entre amours irrésolus, tensions familiales, cachotteries et quête d’identité : quelle place accorder à ses origines lorsque c’est précisément ce qui est pointé du doigt ?

This Place is Still Beautiful est une romance douce et enivrante, qui révèle de dures vérités sur les préjugés et l’identité.

Les éditions Slalom nous proposent d’en feuilleter les premières pages, en avant-première :

Xixi Tian est née en Chine et a immigré aux États-Unis à l’âge d’un an. Elle a grandi et étudié dans l’Illinois. Diplômée en histoire, mais également de la Harvard Law School, Xixi Tian est avocate le jour, et écrivaine la nuit.

Elle apprécie aborder dans ses écrits l’expérience des Américains d’origine asiatique, les chagrins d’amour et les dynamiques familiales compliquées. This place is still beautiful a remporté de nombreux prix comme le Next Generation Indie Book Awards et le Young People’s Literature Awards.

