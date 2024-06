She wasn't a guy Tome 1

Aya, une jeune lycéenne populaire, tombe sous le charme d'un mystérieux disquaire. Leur passion commune pour le rock les rapproche de plus en plus... Mais derrière le masque du disquaire mystérieux et charismatique se cache en réalité Mitsuki, une camarade de classe d'Aya, d'habitude très discrète. Comment cet amour improbable va-t-il évoluer ? Aya va-t-elle accepter d'être tombée amoureuse... d'une fille ? !