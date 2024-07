Magie et matous, félins pour l'autre !

Kovhan est un jeune chat ambitieux. Son souhait le plus cher : devenir Aspirant et étudier au Manoir de Castlecatz. Dans cette imposante demeure, les félins les plus talentueux sont formés à la Maggoculture, l’Alchimie, et la Mécanimation. Commencent alors les épreuves sélectives d’admission, auxquelles nul élève ne peut échapper. Au cours de son aventure, Kovhan fera de superbes rencontres, et s’entourera de fidèles alliés : Bruyne, Lexios et Serenya.

Ensemble, ils feront face aux dangers qui planent autour du manoir. D’étranges incidents dérèglent la magie locale, et certains prétendent avoir aperçu des silhouettes menaçantes dans les couloirs. Elles semblent rappeler de vieux ennemis des chats, supposés vivre reclus dans une dimension étrangère...

Dans un décor qui rappelle les plus beaux univers de Dark-Académia, Alain T. Puysségur, auteur ayant collaboré avec des licences phares telles que World of Warcraft, Assassin’s Creed ou encore The Witcher, déploie ses talents de magicien pour nous transporter dans cet univers intrigant et addictif, détournant nos expressions les plus sérieuses dans un style original et décalé.

Bruyne, c’était une autre paire de coussinets. Elle était l’illustration parfaite de l’expression « mettre les quatre pattes dans le lait. »

Les personnages sont, quant à eux, très attachants. Si leur condition de chat nous laisse échapper quelques sourires, ils ne manquent pas de susciter de vives réactions chez le lecteur. De fait, Kovhan couve un lourd secret, mais pas de quoi l’empêcher d’atteindre ses objectifs. À ses côtés, d’autres figures forcent le respect : son ami Lexios, par exemple, qui a surmonté son mutisme grâce à la magie.

Et si le cristal refuse mon vœu ? Et si le cristal perçoit mon secret et me juge indigne ? Et si je m'évanouis devant tout le monde ? Et si ... - Kovhan, c'est à toi. L'air déguerpit de ses poumons. L'azurine posée au bout de son museau battit des ailes avant de s'envoler. Essayait-elle de lui donner du courage?

Ce roman épique, auquel l’auteur ajoute une touche d’humour, aurait mérité plus de détails sur le quotidien des chats dans l’enceinte de l’établissement. Malgré une curiosité pas tout à fait rassasiée, ce premier tome saura séduire le jeune public visé.

Fort d’une écriture fluide, et d’une ravissante couverture signée Maud Chalmel, Alain T. Puysségur réussit son pari et dévoile un roman jeunesse rafraichissant, plus pour les petits que pour les grands, qui appelle bien sûr la lecture d’un second tome. À suivre sur ActuaLitté : la chronique du tome 2...