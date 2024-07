"Vous nous parlez comme à un ministre, wallah"

Elle y raconte ses années passées à transmettre sa passion pour la littérature à des élèves épuisants et attachants : un univers où Cyrano se fait friendzoner, où dire « wesh » en classe coûte 50 lignes, et où les versions latines côtoient les interventions de la police. « Des midinettes, des enfants sages, des dealers, des premiers de la classe, des chiens perdus et des félicités... », dit-elle joliment en décrivant ceux qui peuplent son témoignage.

Ce livre hilarant, mais parfois tragique, « d'instants de grâce en moments de consternation », met en scène des adolescents drôles, espiègles, parfois difficiles, d'une mauvaise foi à toute épreuve ou d'une intelligence féroce. Entre cours de grammaire baroques et heures de colle interminables, sans complaisance ni dérision, « Madame Vieuxmots » (ainsi la surnomment-ils) brosse avec tendresse et inquiétude le portrait d'une époque et des nouveaux ados du siècle.

Déclaration d'amour pour ce que devrait être l'école de la République, mais aussi pour ses hussards et ses élèves, cette histoire vient bousculer nombre d'idées reçues.

Les éditions Robert Laffont nous en proposent les premières pages en avant-première :

Myriam Meyer, mère de trois enfants, est professeure de français, latin et grec. Après six années d'enseignement dans le Val-de-Marne, dont cinq en Réseau d'Éducation Prioritaire, elle a été affectée à l'académie de Paris. Wesh, Madame !? est son premier ouvrage. Elle tient également un blog sur Factuel : « Journal de bord d'une cancéreuse ».

