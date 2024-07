Je dis aimez Gil, aimez Gil

Le roman débute par un événement tragique : la mort soudaine et accidentelle d'un jeune homme nommé Mathias, plongeant ses amis, Gil, une jeune femme de 25 ans, et Mathieu, dans un profond désarroi. Dans une narration emportée par ses émotions, Gil tente de donner un sens à ce qui s'est passé, tout en luttant contre les rigueurs de la vie adulte, l'alcoolisme et la résilience personnelle. Désireuse de fuir, elle entreprend un road trip avec Mathieu, explorant les paysages et les défis intérieurs.

Ensemble, ils traversent la France, ressentant une liberté illusoire en "prenant possession" des routes. Leur voyage est un mélange complexe d'amitié, de désir et de jalousie, se déroulant dans un véhicule qui se détériore progressivement, symbolisant peut-être leur propre déclin. Le récit, vibrant d'une urgence révoltée, reflète les tumultes d'une jeunesse confrontée à des amours naissants, des jalousies et des réalités nocturnes dures.

Au fil de leur périple, ils rencontrent des personnages extraordinaires et vivent des moments de solitude profonde, découvrant une France à la fois sombre et éblouissante. Gil exprime ses tourments dans une prose haletante, déchirée par un amour impossible qui s'intensifie avec chaque nouvelle rencontre et chaque paysage traversé.

Leur aventure commence en été et se termine en hiver, lorsque leurs relations deviennent stériles—amitié, amour et sexualité—et se désagrègent suite à un rebondissement tragique qui les force à confronter leur identité et leur futur.

Shane Haddad a publié son premier roman chez P.O.L en 2021 : Toni tout court. Elle a depuis écrit pour le théâtre. Elle vit et travaille au Havre.

