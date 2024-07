Révolution dans le Québec des années 1960

Chris Oliveros est le fondateur de la mythique maison d’édition anglophone montréalaise Draw & Quaterly qui a publié, entre autres, Adrian Tomine, Tom Gauld, Chester Brown ou encore Seth. Avec ce premier volume de Mourir pour la cause (sous une traduction de Alexandre Fontaine Rousseau), il dresse successivement les portraits de Georges Schoeters, François Schirm et Pierre Vallières.

Oliveros les présente dans toute leur naïveté, véritables pieds nickelés, terroristes improvisés. Ces révolutionnaires composent autour d’eux des groupes particulièrement hétéroclites, aussi bien d’âge que de nationalités ou d’origines sociales, dont le manque de préparation, de moyens et de véritable stratégie, ont conduit à des drames.

Ces derniers ont durablement marqué la province et donné une visibilité inédite (bien qu’à travers une image quelque peu trompeuse) du Front de Libération du Québec.

Malaise social et politique

Mais plus que ces trois personnages, c’est le panorama d’une génération qu’Oliveros dépeint, d’un malaise social et politique, latent, qui explosa dans ces années hautement symboliques sur le sol québécois. Né en 1966, le dessinateur n’a pas directement vécu les évènements qu’il raconte, mais a grandi dans l’immédiate onde de choc que ceux-ci ont provoquée.

Pour la réalisation de ce récit, Oliveros a mené un travail de documentation particulièrement poussé, et l’album se termine même par un appareil de notes et commentaires retraçant, presque page à page, les diverses entorses à la réalité opérées par la fictionnalisation de cette histoire, et replaçant les évènements réels dans leur contexte, appuyant le vérisme de certaines autres séquences.

Cet appendice, qui rappelle celui de From Hell d’Alan Moore et Eddy Campbel, nous replace dans le travail minutieux, presque d’enquête, réalisé par l’auteur.

Oliveros use d’une écriture très factuelle, presque détachée. Il ne pose pas de jugement, ne se moque jamais tout en mettant en scène une forme d’ironie. Il présente les personnages avec leurs failles, leurs défauts de caractères, leurs fragilités, leur démence parfois, qui se retrouvent animés par une force de croire, de réagir, un désir d’exister sans jamais, et c’est bien le comble, vouloir sciemment la mort des autres.

Chaque histoire est autonome, mais pas indépendante : leur succession donne à lire la chronologie de cette lutte indépendantiste qui continue d’animer la population québécoise, comme on peut le lire dans des œuvres contemporaines comme le très bon thriller Pour en finir avec novembre de Sylvain Lemay et André St Georges.

Un dessin mesuré

Le dessin est très élégant, simple, épuré. L’éloignement des points de vue et la stabilité graphique désamorcent la violence de certaines séquences, ce qui permet d’attirer plutôt l’attention sur le vécu des protagonistes : la violence n’est plus un spectacle, mais seulement une information comme une autre.

Ce graphisme, tout en retenu, accompagné de couleurs douces, déploie un style qui oscille entre la distance et le second degré, un peu à la manière d’un Chester Brown sur Luis Riel.

Mourir pour la cause est une œuvre aussi passionnante pour le propos raconté que pour la manière de restituer le récit, pour la finesse de son écriture et la délicatesse du dessin. Oliveros démontre avec brio que l’on peut réaliser un récit historique et extrêmement bien documenté tout en le teintant d’un ton singulier et personnel.