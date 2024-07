Jeremiah et Gabriel : destins croisés

Teinté d’éléments autobiographiques, ce livre nous transporte dans un monde où réel et mythes cris s’entremêlent. Highway nous invite à entrer dans un univers onirique qui nous oblige à repousser les limites de notre imagination. Commencer cette histoire, c’est partir en voyage à Eemanapiteepitat à la rencontre de la famille Okimasis, chasseurs de caribous et dont les deux derniers fils, Champion et Ooneemeetoo, rebaptisés par l’Église, Jeremiah et Gabriel, sont les principaux héros.

Après avoir grandi dans la nature à la mode Cri, les deux enfants sont envoyés dans une pension catholique bien loin des lieux de leur enfance. Une chance, pour sûr ! Ils y apprendront à penser en bons chrétiens, à parler anglais et surtout à oublier d’où ils viennent. Ils vont aussi apprendre que le responsable de la pension, le père Lafleur, aime bien les petits garçons. Nous allons suivre Jeremiah et Gabriel durant de nombreuses années.

Même éducation, même drame, réactions différentes

Jeremiah va reléguer ses agressions sexuelles loin, très loin dans son cerveau, les oublier. Terriblement sérieux, discret, il s’accomplit dans la pratique du piano. Souhaitant se fondre dans la société occidentale, il va finir par craquer, mais heureusement la Reine blanche veille.

Gabriel, lui, ne souhaite pas oublier ni ses drames ni ses racines. Excellent danseur, il est le plus créatif des deux. Danseur, homosexuel et indien, il en faut du cran pour s’assumer dans ces années 70-80, mais Gabriel est fort et beau comme un dieu. Trop beau peut-être, il plaît énormément et en profite autant que possible, mais un virus guette…

Ce roman pourrait être à bien des égards une tragédie où se mêle alcoolisme, violences sexuelles et racisme et pourtant que ce livre est beau ! Quel talent narratif où la mort devient un étincelant voyage. La nature et les animaux y sont bien sûr omniprésents, bref, vous l’aurez compris ce roman est une véritable merveille qui ne peut que secouer le lecteur non-initié à cette littérature.

La traduction par le poète Robert Dickson est à saluer car nous imaginons fort bien toute la difficulté de rendre compréhensibles ces mythes bien loin de nos croyances et de nos rêves.

Mais ceux à qui nous devons le plus sont assurément ceux que l’auteur remercie, ceux qui existent aussi dans nos régions et que nous avons, hélas, tendance à oublier : « j’envoie un remerciement bien senti aux conteuses et conteurs de mon peuple, créateurs de mythes, tisserandes de rêves. Les membres de la génération présente et la génération prochaine d’écrivains autochtones s’appuient sur eux. Car sans leur présence incontournable, nous ne pourrions pas raconter nos histoires ; en fait, nous n’aurions pas d’histoires à raconter. »

À quand le prochain livre ?

*Weeks’chiloowew !