Mortelle Adèle et les reliques du Chat-lune

Dans une BD aux couleurs toujours plus étincelantes, Adèle continue de faire des siennes. Cette fois-ci, elle doit ranger sa chambre, mise sens dessus dessous. Et pour cause : Ajax, son chat, a disparu parmi la montagne de détritus lancés çà et là.

En vain, elle se glisse sous son lit, à la recherche du matou fugitif. Mais, par un drôle de hasard, Adèle traverse une faille spatio-temporelle et atterrit au centre de la Terre. C’est l’occasion parfaite pour enfin commencer sa quête de transformation : Adèle doit réunir trois amulettes pour que son (trop) gentil chat se change en Chat-Garou, créature indomptable et super-féroce.

Accompagnée de son fidèle ami imaginaire, le fantôme Magnus, et la terre-à-terre Charlie, notre héroïne à la crinière de feu part à la recherche des fameuses amulettes. Pour cela, Adèle voyage au centre de la Terre, ou dans une jungle magique, et vit bien sûr quelques péripéties.

D’abord changée en bébé au contact d’une eau ensorcelée, elle retrouve également la civilisation de zombies ratés qu’elle avait elle-même créée puis jetée dans un trou au fond du jardin. Elle surmonte de terribles épreuves : traverser une marée de lettres d’amour écrites par Geoffroy, et battre une armée de sosies de Jade, sa pire ennemie.

Mais un étrange méchant aux allures de ninja devance Adèle et son équipe. Qui est-il, et comment fait-il ? Comme toujours, c’est un dénouement hilarant qui étonnera (ou pas) le lecteur pour une fin de BD complètement déjantée.

– Non mais Adèle, ce n'est pas possible ! Tu as créé une civilisation de zombie souterraine ! – Eh oh, ça n'a jamais été sur la liste des choses interdites par Papa et Maman !

« Loufoque », vous dites ? Et bien, le « tiré par les cheveux », c’est la spécialité du duo Mr. Tan et Diane Le Feyer. Et plus c’est gros, plus ça passe : le lecteur en redemande, encore et encore. Dans un dessin hors les cases, parfois même publié à l’envers, cette BD jeunesse promet un humour décalé qui fait du bien au moral.