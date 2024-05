Nouveau record pour le Salon du Livre de Turin 2024

222.000, c’est le chiffre clé de cette année. Autant de visiteurs ont franchi les portes du Salon du Livre de Turin, en faisant une année record.

Un chiffre supérieur à celui de l’année dernière, déjà particulièrement fréquentée, avec 215.000 visiteurs. Si le beau temps et la chaleur n’ont pas manqué, les événements ont été pour le moins agités.

Quelques chiffres clés pour comprendre l’effervescence de cette année :

– Près de cent trente-sept mille mètres carrés de surface d’exposition

– Plus de 800 stands ouverts au public

– 2000 événements au Lingotto

Des visiteurs assez jeunes

Les ventes de billets en ligne ont également connu une légère hausse. Ces dernières ont augmenté de 4 % par rapport à 2023, passant de 80 % à 84 %.

Quant à la moyenne d’âge des acheteurs, elle est assez basse. Près de 29 % d’entre eux ont moins de 25 ans, et 61 % des visiteurs ont moins de 40 ans.

D’ailleurs, les chiffres ont montré une nette augmentation de la fréquentation des sites de Lombardie, de Toscane, d’Émilie-Romagne et de Ligurie.

Parmi les personnalités les plus populaires cette année, citons :

Alessandro Barbero, Naoise Dolan, James Ellroy, Antoine Gallimard, Abdulrazak Gurnah, Felicia Kingsley (1300 personnes inscrites à la signature), Jeff Kinney, Gianni Morandi, Guadalupe Nettel, Eshkol Nevo, David Nicholls, Amélie et Juliette Nothomb, Orhan Pamuk, Rokia, Alexandra Lapierre, Salman Rushdie, Murata Sayaka, Roberto Saviano, Ben Smith, Paolo Sorrentino, Elizabeth Strout, Camila Sosa Villada, Don Winslow, Zerocalcare.

L’augmentation des ventes de livres

Les éditeurs se disent « très satisfaits ». De fait, ils confient tous avoir dû réapprovisionner leurs stands dès le premier samedi d’ouverture.

Certains d’entre eux ont enregistré une croissance record des ventes par rapport à 2023 : BAO Publishing enregistre une augmentation de 190 %. Une progression exceptionnelle due à la sortie du bestseller de Zerocalcare, Quando muori resta a me.

La petite maison Timeo a clôturé le Salon avec +200 % ; Edizioni E/O, enregistrent quant à eux une augmentation de +100 %.

Sur le stand Adelphi, les livres des vedettes littéraires Emmanuel Carrère et de Peter Cameron ont connu un grand succès. Neri Pozza a enregistré une hausse de 25 % et parmi les meilleures ventes figure l’incontournable Triste tigre de Neige Sinno (Triste tigre, POL, 2023), lauréate du prix européen Strega.

Solferino a connu une croissance de plus de 60 %, avec Noi due ci apparteniamo de Roberto Saviano en tête des ventes.

Le succès du Bookstock et du Rights Centre

Le Bookstock est l’espace du Salon dédié aux jeunes qui, accompagnés d’enseignants et de familles, ont parcouru et animé les 6000 mètres carrés du nouveau pavillon 4.

Quelque 28.343 enseignants et élèves ont visité le Salone 2024, dont 5230 sont venus de l’extérieur de la région. De quoi redonner le sourire à tous les passionnés.

Quant au Rights Centre, l’espace du Salon dédié à l’achat et à la vente de droits éditoriaux et audiovisuels, il a réuni plus de 570 professionnels de l’édition du monde entier venu tout droit de 43 pays différents.

Enfin, pour conclure une année placée sous le signe du partage, on dénombre plus de 4300 rencontres entre éditeurs, agents, producteurs de cinéma et de télévision, et bien évidemment un nombre incalculable de sourires échangés et de moments de convivialité.

Crédit photo : © Federica Malinverno / ActuaLitté

