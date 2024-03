De l'Altaï russe à la Mongolie en passant par l'édition kirghize

Jaroslav a des brindilles d’herbe sèches dans la barbe et Zoé a la peau craquelée de poussière quand nous entrons dans Bichkek. Bravés les hauts cols, pédalées les routes serpentines et affronté le vent sec et chaud !

Bichkek de pieds fermes, la ville s’étale et nous cuit de plein fouet. En sueur, nous arrivons dans un petit hôtel aux ventilateurs rutilants, les mouches volent à tue-tête dans la cuisine, mais il y a une douche et un grand lit propre qui nous attend. On s’y plonge avant de découvrir la ville.

Entre errer dans le bazar tentaculaire et réparer nos vélos, notre emploi du temps prévoit ENFIN une visite de librairie. Et bien sûr le règlement de nos comptes avec l’ambassade de Russie : pourrons-nous obtenir un visa permettant de traverser le pays pour rejoindre la tant désirée Mongolie ?

Au matin, un homme fume assis sur la cuvette des toilettes communes de l’hôtel. Dans l’air poisseux, nous prenons la route de l’ambassade. Derrière une haute grille est posté un homme en uniforme et au regard sévère. Après une explication justifiant notre présence, il nous ouvre, méfiant, et tend le doigt vers des casiers : il faut y laisser nos téléphones portables. Plus tard, nous ressortons le sourire aux lèvres : il nous faudra fournir un itinéraire précis et un billet de transport et nous pourrons avoir notre visa transit à travers l’Altaï russe !

Nous avons justement le numéro d’un pote de pote, qui est l’ami d’un ami kazakh, qui fait la navette en camionnette entre Almaty et Olgii, avec des passagers et leurs affaires. Il peut nous fournir l’itinéraire et toutes les pièces dont nous avons besoin. Si bien qu’une semaine plus tard, nous sortons de l’ambassade avec un visa transit en poche. Jaroslav a neuf jours, et Zoé n’en a que quatre. Étrange, mais cela fait l’affaire : on ira en Mongolie par la terre.

Même si la Russie peut faire peur à ce moment de l’Histoire et que la situation politique est compliquée, il est important pour nous de continuer par voie terrestre. Nous avons du mal à y croire…

Après une nuit de félicité, l’enthousiasme nous emporte… ou est-ce l’appétit insatiable d’aventures ? Quoi qu’il en soit, nous décidons de laisser tomber la camionnette, et de partir en stop. Ainsi, on économise, et puis on rencontre des gens, et peut-être qu’on verra plus de paysages. Nous laissons mûrir le projet. Regardons les hauts mûriers et leurs feuilles d’un vert profond s’agiter dans le vent sec.

En attendant le rendez-vous avec la librairie Раритет (Raritet), nous allons visiter l’imposante bibliothèque nationale, bâtiment de marbre et de plâtre — une salle est réservée à la Chine, les escaliers de bois grincent sous nos pas, il y a plusieurs balcons intérieurs ouvrant sur la grande salle commune et centrale.

Tout le monde peut donc observer les allées et venues, et parfois avoir une vue plongeante sur un livre ouvert à l’étage du dessous. Une architecture intéressante pour qui aime surveiller autrui… l’air postsoviétique circule toujours dans les couloirs, et on en respire les effluves.

C’est Amina qui nous ouvre la porte de Rariret. Nous ne tardons pas à savoir que par hasard, nous avons pénétré dans la plus vieille librairie indépendante du Kirghizistan… maintenant une institution ! Il y a 5 petites boutiques éparpillées ici et là à Bichkek — mais pas plus loin que la capitale. En 1997, Rariret a donné naissance à la première maison d’édition kirghize à proprement parler, la première à publier des livres en kirghize notamment.

Car oui, tous les autres livres viennent de maisons d’édition russes.

L’éditeur kirghize publie donc des guides et livres documentaires sur l’histoire et la nature propre au pays, la culture et les arts de ses peuples. Depuis peu, il travaille sur la retranscription de contes et autres épopées kirghizes qu’il publie en petits livres illustrés — ceux-là n’avaient jamais encore été couchés sur le papier.

En déambulant entre les rayons, Amina met l’accent sur le fait que, de toute façon, elle veut quitter le Kirghizistan : les professeurs sont fermés d’esprit, il n’y a pas d’opportunités de travail, pas de soutien. En tant que femme en plus, on attend d’elle qu’elle se marie bien vite avec un homme qui la nourrira, elle et les enfants qu’elle doit avoir au plus tôt.

Tout cela la déprime, et elle ne voit d’issue que dans les romans de littérature étrangère. D’ailleurs elle lit Virginia Woolf, en ce moment, dit-elle dans un clin d’œil.

Nous la quittons le cœur serré. Pays postsoviétique, le Kirghizistan cherche son héritage et ses racines, éparpillées dans les montagnes, ricochant dans les ruisseaux… et son gouvernement ne semble pas investir dans ses jeunes, qui cherchent une indépendance intellectuelle, de quoi approfondir et faire rebondir leurs réflexions foisonnantes, de quoi s’émanciper d’années de répressions diverses. Mais les temps circulent, et de ces échanges fleurissent de nouvelles idées. Du vent des montagnes et de l’haleine des jeunes naîtra peut-être la liberté…

À bientôt, pour quelques coups de pédales !

Crédits photo : Zoé David-Rigot et Jaroslav Kocourek / ActuaLitté, CC BY-SA 2.0

DOSSIER - À vélo, entre les lignes : visiter des librairies, de Paris à Oulan Bator