Expodif, le grossiste de livres engagé dans l’économie circulaire  

Dans cette optique, Expodif organise trois journées portes ouvertes du mardi 10 au jeudi 12 octobre prochains, au sein de son siège à Bois-Colombes, inauguré l’année dernière.

De nouveaux titres en arrêt de commercialisation sont proposés tout au long de l’année par le grossiste : en Jeunesse, Littérature & Romans, Beaux Livres, Vie pratique, Bien-être & Santé ou Ésotérisme & Spiritualité. Plus de 19.000 références sont vendues chaque année par Expodif, et ce grâce à des partenariats avec plus de 200 éditeurs actifs.

Des coopérations sur la durée qui « sont la marque de leur solidité et d’une confiance établie, grâce à une collaboration fluide et professionnelle », analyse auprès d’ActuaLitté la responsable commerciale et conseillère littéraire d’Expodif, Mélanie Saint Gal de Pons. Et un intérêt certain pour les éditeurs, dans un temps où toute la société est appelée à s’engager dans l’économie circulaire : réduire au maximum la pratique du pilon.

La démarche à suivre

Afin de devenir client Expodif, il suffit de se connecter sur la boutique Expodif. Un conseiller de la société contacte ensuite le demandeur pour en savoir plus sur son activité, son projet autour du livre, et l'accompagne en fonction de ses attentes.

Le client peut alors réaliser sa commande, et s’organiser au niveau du transporteur : « Soit être livré avec des services comme DPD, soit venir à l’entrepôt », décrit Amina Dohni. Les collectivités, quant à elles, sont livrées directement. Généralement les ouvrages sont proposés entre -45 % et -60 % de l’ancien prix de vente public éditeur.

Expodif.

Des encyclopédies à un modèle hybride

Expodif a été créée par Alain Pialet à Courbevoie en 1979 : tout commença par la vente de dictionnaires et autres encyclopédies au sein des comités d’entreprises. Le véritable tournant se produit en 2001 quand l’entreprise rachète un showroom dans le 6e arrondissement, « dans ce quartier spécialisé dans le déstockage de livres très prisé par les soldeurs », nous explique Amina Dohni

En 2012, le fondateur prend sa retraite et décide à cette occasion de vendre : c’est l’entrepreneur Daniel Rozenblum qui reprend la société, avec une approche de professionnalisation du métier, qui passe autant par une rationalisation des process que le développement dans le digital.

En 2015 est lancée la boutique en ligne : « À cette époque, personne ne croyait en notre choix », confie Mélanie. Rappelons qu’à cet instant, le fameux Click and collect, largement développé à l’occasion de la pandémie de Covid-19, était encore loin. La responsable commerciale ajoute : « 80 % de nos ventes passent aujourd’hui par la boutique web. » Cette nouvelle plateforme a par ailleurs ouvert le marché des pays francophones — Canada, Dom-Tom et Afrique en priorité. Environ une centaine de nouveaux clients potentiels se connectent sur le site chaque mois.

Une expérience sur mesure

En 2022, un nouveau siège a été inauguré à Bois-Colombes. L’année 2023 marque le développement vers des expériences client hybrides : au-delà d’une présence en ligne, l’entreprise organise pour la première fois des événements au sein de son entrepôt et son siège.

La raison ? « S’offrir l’opportunité d’interagir directement avec les clients fidèles, accueillir de nouveaux prospects et renforcer de précieux liens humains, parallèlement à notre plateforme en ligne », explique Amina Dohni.

En outre, « elles permettent de donner un aperçu de nos futurs catalogues, aidant nos clients à anticiper leurs commandes », continue la chargée de communication et marketing, avant d’ajouter : « Notre rôle dépasse celui d'un simple fournisseur de livres, nous aspirons à être un véritable partenaire dans le succès de nos clients. Par ailleurs, nous avons l'intention d'accentuer notre focus sur l'analyse des données, dans le but d'offrir à chaque client une expérience véritablement sur mesure. »

Expodif.

Entre professionnalisme et relations humaines

Matthieu, le gérant de la librairie Crockbook depuis 2009, spécialiste en déstockage éditeur à Lille et La Rochelle et client historique d’Expodif, a vu l’évolution du grossiste : « Expodif a apporté une nouvelle façon de travailler en professionnalisant l’activité de soldeur. » Et de continuer : « Faire son choix sur la boutique en ligne permet d’avoir toutes les informations nécessaires à l’achat et de ne plus avoir à se déplacer à Paris. »

Ce dernier nous donne par ailleurs un exemple concret de cette approche innovante : « Expodif a été le premier à offrir une transparence sur les stocks, ce qu’aucun grossiste ne voulait faire. Des informations qui nous permettent de moduler nos achats : foncer sur un titre bientôt en rupture et voir venir pour d’autres. »

Une rationalisation qui n’est pas la fin des relations humaines : le gérant de la librairie Crockbook peut comparer avec les grands groupes du secteur du livre avec qui sa structure travaille également : « Si les deux proposent un service de qualité, chez Expodif, l’échange humain est réel. On connaît bien les gens du dépôt d’Expodif avec qui on collabore depuis des années. Et quand Daniel (Rozenblum) s’engage avec nous, il tient ses promesses. »

À la conquête de nouveaux clients

Le marché des collectivités est aujourd’hui en plein essor et leurs besoins évoluent : « On constitue un véritable avantage pour les collectivités qui ont l’ambition de diversifier leur fonds tout en optimisant leur budget », explique Mélanie Saint Gal de Pons.

Et de développer : « On vient en complément de leurs achats en librairie. Il y a le livre à la mode, et Expodif représente l’alternative pour un fonds à des prix compétitifs. » Alternative d’autant plus intéressante dans un contexte de hausse des coûts.

Expodif.

Expodif répond aux exigences des bibliothèques qui s’engagent de plus en plus dans une approche écologique vertueuse de leur activité : « Nos livres, issus de l’économie circulaire du livre, sont en phase avec leurs valeurs », explique Amina Dohni. Par ailleurs, l’entreprise s’adapte aisément aux besoins des mairies et écoles en quête de solutions économiques et qualitatives pour offrir des livres de prix à chaque écolier.

Expodif apporte par ailleurs une réponse à cette grande problématique du monde du livre, le pilon. D'après le Syndicat national de l'édition, près de 26.000 tonnes de livres par an sont en moyenne détruits. C’est donc bien une seconde vie pour tous ces ouvrages qui est offerte par le grossiste de livres, alliant engagement environnemental et prix bas dans un contexte économiquement tendu.

Ce sont pour toutes ces raisons qu’Expodif invite les intéressés à participer à l’une des trois journées portes ouvertes, du mardi 10 au jeudi 12 octobre prochain, au sein de son siège à Bois-Colombes, 27 bis Rue Henry Litolff, pour présenter aux acheteurs publics son stock de plus de 3000 titres.

