Ce dernier nous l’assure : l'ouvrage lauréat, Humus de Gaspard Koenig, est son roman préféré de la rentrée, « donc je suis très heureux, même si j’avais beaucoup aimé celui de Charles Roquin par ailleurs, Les Maîtres de Bayreuth ». Le philosophe libéral a été désigné lauréat du Prix Interallié 2023 dès le premier tour. Bertrand de Saint Vincent et Charles Roquin ont également reçu des voix.

« Nous pensions qu’il allait avoir un des précédents grands prix : le Renaudot, Goncourt ou l’Académie Française, il ne les a pas eus, alors nous sommes ravis d’avoir pu réparer cette injustice », complète le président du jury et académicien français.

Rattrapé au vol

Un point de vue partagé par le lauréat 2022, juré pour cette édition, Philibert Humm : « Je crois que c’est l’une des vocations du Prix Interallié, qui est le dernier des grands prix dans l’ordre chronologique, de récompenser les ouvrages qui sont passés entre les mailles du filet. Je suis très heureux qu’on le rattrape au vol. » L'auteur et journaliste a par ailleurs partagé avec ActuaLitté le grand plaisir de se retrouver où il a été choisi comme lauréat : « Ça me rappelle de bons souvenirs. Même la couleur des papiers peints m'émeut, comme de voir des visages amis. »

En ce moment, l’écrivain et journaliste de 32 ans planche sur la suite de son Roman fleuve, qui s’appellera Roman de gare : « J’espère avoir terminé à Noël. Je suis dans les derniers moments. Ce sera un livre dans le même esprit que le précédent. »

Sinon, pas trop douloureux de choisir celui qui vous remplace ? « Non, car on n’est pas non plus Miss France quand on est récipiendaire d’un prix littéraire, avec une représentation de tous les jours (rires). Je crois que c’est un très bon candidat qu’on a choisi, qui est vraiment de son temps. Il offre une satire féroce, mais pas aigre. C’est un livre qui a toutes les qualités selon moi. »

Bon comme un livre français

Selon Jean-Marie Rouart, la qualité du livre réside dans sa juste mise en scène des problématiques de fond de notre société, et ainsi de posséder un potentiel d'intérêt pour le public. Un roman dont on dit beaucoup qu'il s'inscrit dans la grande tradition du roman réaliste à la française : « Les bons livres sont forcément dans une tradition à la française », réagit l’Immortel, non sans humour.

Pour le juré Éric Neuhoff, c’est un bon choix pour le prix : « Les autres jurys l’ont raté, et donc on est content de l’avoir eu. Et il est journaliste ! On aime à ce que ce soit le cas. Cette année, il n’y avait quasiment que des journalistes dans la sélection. » Selon l'auteur de Rentrée littéraire, « Humus est un roman très documenté. Je défie quiconque d’être au courant de toutes ces connaissances sur les lombrics ! C’est original. C’est un vrai roman classique, qui fonctionne toujours quel que soit l’époque. Il y avait un autre roman avec l'histoire de deux copains, celui de Louis-Henri de la Rochefoucauld [Les Petits farceurs, finaliste du Prix Interallié], et celui de Gaspard Koenig est un modèle du genre. »

Marre des étiquettes !

L'auteur de Humus confirme auprès d'ActuaLitté cette intention : écrire « un roman d’apprentissage pour notre siècle ». Ici, raconter le parcours de jeunes ambitieux avec de grandes idées, de grands idéaux, qui les fracassent contre le réel : « Un réel aussi précis que possible, agronomique, juridique, sociétal… »

Kevin, originaire d'une famille d'agriculteurs sous contrat temporaire dans le Limousin, trouve une satisfaction dans ce que d'autres pourraient considérer comme une vie précaire, la vie étudiante. Contrairement à lui, Arthur, fils d'avocat, est doté d'une aisance en rhétorique et d'un cynisme politique qui l'éloigne de l'activisme. Bien que Kevin soit attiré par la littérature classique, il opte pour des études en sciences agronomiques plutôt que littéraires. Origines modestes pour Kevin, et une beauté remarquable comme une indolence qui ressemble à de la distinction. Arthur, de son côté, est un jeune homme timide de la génération Z. Après l'obtention de leurs diplômes, leurs chemins se séparent. Ce dernier, cherchant une indépendance sans devoir de comptes à personne, se lance dans l'entrepreneuriat. Arthur, incarnant le bourgeois romantique, et sa petite amie Anne, étudiante à Sciences Po et anticapitaliste, décident de vivre à la campagne. Ils entament un projet unique visant à encourager la repopulation des vers de terre dans le sol. Bien que leurs vies divergent à présent, Kevin et Arthur restent liés par un intérêt commun pour les lombrics, symbolisant un lien entre eux...

Pour certains, ce fut une surprise de réaliser que l'essayiste et philosophe libéral, connu pour son engagement politique à tel point qu'il s'est présenté aux dernières élections présidentielles, est également un romancier de grand talent : « Ce fut en réalité un retour au roman », nous répond Gaspard Koenig.

Et de trouver « un peu pénible » cette propension à toujours mettre des étiquettes : « Jusque dans les années 50, les écrivains étaient tout-terrain. Souvent les auteurs de fictions écrivaient des essais et j'en passe. Jean-Paul Sartre écrivait tout ce qui lui passait par la tête : des pièces de théâtre, des autobiographies, des traités philosophiques, des nouvelles… Les auteurs du XVIIIe siècle pareil, par exemple. Ils tâtaient de tous les genres. Il y a par ailleurs une continuité : quand j’écris des essais, j’essaye de mettre du style, dans les romans d’avoir des idées. Mes idées, ma personnalité, mes intentions, se déploient sur les différents genres, sans rupture. Je suis très content de pouvoir justement éviter l’étiquette de pur essayiste. »

Alors, après ce succès critique, l'étiquette de romancier donc ? « Ça me ferait plaisir, parce que c’est justement ce que j’ai envie de faire dans les années qui viennent, me concentrer sur le roman. Il y a un plaisir d’écriture, sensuel. »

Gaspard Koenig stoïcien

Un sixième roman depuis son premier, Octave avait 20 ans, publié en 2004 alors qu'il n'avait que 21 ans, et Prix Jean-Freustié, mais tout de même une œuvre charnière : « C’est celui qui est le plus construit, où la narration est la plus et mieux pensée et la plus rigoureuse », juge l'auteur, et de rappeler son approche du genre : « C’est écrire des histoires, et non sur soi. On me dit souvent que c’est un roman réaliste, qui explore la société d’aujourd’hui. Construire des fictions basées sur le réel, se documenter, c’est ça mon intention en littérature. »

Ce 22 novembre se caractérisa par la joie pour Gaspard Koenig d'être le récipiendaire d'un des prestigieux prix de l'Automne, mais le 7 novembre dernier, ce fut la désillusion : finaliste du Goncourt et du Renaudot, l'auteur échoua dans les deux cas. Comment vit-on une telle journée ? : « Mes deux héros s’inspirent du stoïcisme, et à force d’en parler, j’essaye de me l’appliquer à moi-même, et je peux dire que ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais ça marche quand même. »

Il illustre son propos : « Epictète explique que la vie est un banquet, alors si le plat passe devant toi, prends-le, et si le plat ne passe pas devant toi, passe ton tour et n’en sois pas malheureux. J’essaye de m’appliquer cette belle devise face aux épicuriens qui pratiquent une forme d’ascétisme volontaire. Là, je profite de ma joie sans complexe. J’étais assez tranquille, et assez content de moi de cet état de fait. »

Sous le patronage de Jean Giono

Outre le Prix Interallié, Gaspard Koenig est lauréat du Prix Jean Giono 2023 : une récompense qui a résonné tout particulièrement pour l'auteur de Notre vagabonde liberté : « En termes littéraires, la figure tutélaire, ou en tout cas l’écrivain que j’admire le plus. C’est un conteur qui fait de la philosophie. Un roi sans divertissement, c’est le plus beau commentaire de Pascal qu’on a jamais écrit, et il a un style et une écriture inégalables. C'est intelligent, poétique, sensuel… Je n’ai jamais retrouvé cette écriture chez un autre, c’est la sienne. »

Malgré sa volonté de se concentrer à présent sur le roman, le philosophe libéral prépare un petit opuscule réflexif en forme de complément à Humus, toujours sur nos amis les vers de terre.

Durant la cérémonie de remise du prix, Jean-Marie Rouart a par ailleurs tenu à rendre un dernier hommage à Philippe Tesson, encore juré pour l'édition 2022 et disparu le 1er février, « qui avait une place importante dans ce prix, que nous aimions, qui nous enchantait ».

Le Prix Masculino

L'actuel jury, présidé par Jean-Marie Rouart, comprend Stéphane Denis, Gilles Martin-Chauffier, Éric Neuhoff, Christophe Ono-dit-Biot, Jean-Christophe Rufin, Jean-René Van der Plaetsen, et Florian Zeller. Gaspard Koenig rejoindra le jury pour l'édition prochaine. Que des hommes donc, pendant du Prix Fémina.

Créé en 1930 et organisé par le Cercle de l’Union interalliée, il a été conçu à l'origine par ses fondateurs durant l'attente de l'annonce du Prix Femina, dont le jury est entièrement féminin.

Sur les cinq derniers lauréats, deux femmes néanmoins, en 2019 et 2020 : Karine Tuil pour Les Choses humaines, paru chez Gallimard, et Irène Frain pour Un crime sans importance, paru au Seuil.

Autre constat : un fort tropisme Figaro dans le jury. Philibert Humm, Jean-René van der Plaetsen, Eric Neuhoff, ainsi que Stéphane Denis et Jean-Marie Rouart par le passé. Pas suffisant pour le Directeur de la rédaction des pages culture, Bertrand de Saint Vincent...

Par ailleurs, deux originaires de Paris, deux de Neuilly, comme Gaspard Koenig...

