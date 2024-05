"Nous luttons chaque année, c’est un marché précaire"

Luca Briasco est directeur éditorial chez Minimum Fax depuis maintenant huit ans. Il raconte, un sourire aux lèvres, les origines de cette maison d’édition fondée en 1994 : « Au début, nous créions un magazine avec un contenu littéraire et des interviews d’écrivains, qui était distribué par fax, d’où le nom de la maison ».

La revue, puis la maison d’édition proviennent toutes deux d’une volonté de « réflexion sur l’écriture ». Le premier livre publié par la maison narre les nombreux tics des écrivains, dans un ouvrage signé Francesco Piccolo, Scrivere è un tic. Une réédition de cette œuvre est d’ailleurs prévue cette année chez Einaudi.

Les fondateurs de la maison sont Daniele Di Gennaro, toujours éditeur chez Minimum Fax, et Marco Cassini, qui a ensuite fondé SUR, une autre maison d’édition indépendante en Italie.

Avec les deux écrivains Francesco Piccolo et Antonio Pascale, ils ont formé un « noyau d’amis et de collègues qui aimaient réfléchir sur l’écriture et effectuer un travail de recherche dans les années 1990 », se remémore Luca Briasco. L’idée était de créer une « petite école d’écriture » entre passionnés, de laquelle est née la revue.

Valoriser le concept de "collection"

Les ambitions de la maison ont toujours été « très liées au concept de collection », confie Luca. Aujourd’hui, Minimum Fax adopte une stratégie de bipartition interne entre collections de fiction étrangère et Italienne, appelées respectivement Sous-sols ( sotterranei ) et Nickel, qui est à ce jour « la collection de fiction italienne la plus ancienne en Italie », souligne le directeur éditorial.

Ainsi, de nombreux écrivains importants tels que Paolo Cognetti, Nicola Lagioia et Valeria Parrella ont été lancés et découverts grâce à cette collection.

Du côté des publications étrangères, la maison d’édition affiche très clairement une « tendance américaine ». Minimum Fax a contribué à faire découvrir David Foster Wallace aux lecteurs italiens, ou encore Raymond Carver, dont la renommée n’est plus à prouver en Italie.

« Il existe également d’autres collections consacrées à la musique et au cinéma, en plus de Filigrana, la collection d’où tout est né », étoffe Luca Briasco. Par exemple, La scrittura non s’insegna de Vanni Santoni, traduit en France par Denoël en 2021 (Écrire : mode d’emploi), qui offre une réflexion sur le métier d’écrivain.

Une littérature fondée sur la “qualité”

Pour les auteurs italiens, « le critère de sélection principal est la qualité : nous recherchons avant tout une capacité d’écriture objective, nous publions des auteurs qui ne sont pas simples, et ce, grâce à notre force communicative », détaille Luca. La « qualité » mêlée à « un certain goût pour les thématiques contemporaines », voilà ce qui fait la force de la maison d’édition.

Minimum Fax est aujourd’hui largement reconnu sur la scène éditoriale italienne, en témoignent l’obtention du prix Campiello en 2020 (Vie, mort et miracles de Bonfiglio Liborio, traduit par Tania Clini, publié aux éditions Michel de Maule) et la présence d’auteurs du catalogue dans les shortlists de divers prix, tels que le Strega.

La loi du marché…

Ces auteurs à succès, d’abord connus et repérés dans les maisons d’édition indépendantes telles que Minimum Fax, sont par la suite publiés par des maisons d’édition de taille majeure. Une concurrence rude à laquelle Luca Briasco réfléchit souvent.

Sur le plan émotionnel, il dit se situer « entre résignation et compréhension, un mélange de déception et de ressentiment », confie-t-il.

Il précise : « Les auteurs sont conscients qu’il s’agit d’un petit milieu. Les plus rationnels comprennent quand il est temps de faire le saut vers une grande maison d’édition ». Il cite par exemple les cas de Nicola Lagioia, Paolo Cognetti et Valeria Parrella, qui ont tous publiés deux, voire trois livres chez Minimum Fax, avant de basculer vers de plus grandes maisons d’édition.

« C’est la dure loi du marché : une maison d’édition comme la nôtre est condamnée à perdre certains auteurs et à en trouver d’autres », souffle-t-il, ému.

Luca Briasco, directeur éditorial chez Minimum Fax, au Salon du Livre de Turin 2024. ActuaLitté.

… dans un marché sans foi

« Il est important de conserver certaines positions par rapport au budget », qui est pour Minimum Fax d’environ deux millions d’euros par an.

Avec une publication de près de 45 ouvrages par an, Minimum Fax bénéficie d’une faible aide de l’Etat. Un défi supplémentaire pour l’édition indépendante en Italie, que Luca ne juge « pas très bien soutenue ».

« Les premières mesures à prendre devraient concerner les fortes concurrences, afin que les grands groupes ne puissent posséder les canaux de promotion et de distribution », précise le directeur éditorial. De fait, en Italie, c’est le groupe Mauri Spagnol (Gems) qui possède Messagerie, le plus grand distributeur italien.

« Selon moi, il ne s’agit pas d’un problème de taille, mais il nous faut suivre des règles communes. Si un grand groupe italien prend possession d’un grand distributeur italien, il n’y a plus de règles. C’est la négation de ce que l’on appelle le marché libre », souffle-t-il.

Dans ce cas précis « le marché libre n’est pas bien appliqué, il est dopé et falsifié », assure Luca.

Ces dernières années, de nombreuses petites et moyennes maisons d’édition ont mis la clé sous la porte. « De notre côté, nous luttons chaque année, c’est un marché précaire », regrette le directeur éditorial. Selon lui, il faudrait « repenser ce modèle » pour assurer la survie des maisons d’édition indépendantes en Italie.

