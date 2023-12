Newsletters

Le roman Triste Tigre de Neige Sinno, publié par P.O.L., a remporté plusieurs prix lors de la saison littéraire, soulignant la domination continue du groupe Madrigall malgré la concurrence croissante de Humensis et des éditeurs indépendants.

Les œuvres de l'écrivain d'espionnage moderne Eric Ambler sont ressuscitées. Les éditions de l'Olivier ont réédité Le Masque de Dimitrios le 9 février, et Je ne suis pas un héros le 12 avril. Ces rééditions reflètent le style d'Ambler caractérisé par l'élégance, l'ironie et le pessimisme.

Fin octobre, la British Library a subi une attaque informatique majeure, initialement indiquée par la défaillance de son système informatique. Officiellement déclarée comme une cyberattaque le 8 novembre, l'incident a conduit à une restauration progressive des services et, malheureusement, à la fuite de données utilisateurs sur le dark web.

Dans un procès contre l'auteur et éditeur Demetrious Polychron, qui réclamait 250 millions de dollars, alléguant que son livre The Fellowship of the King avait été plagié par Amazon Prime Video pour leur série Les Anneaux de Pouvoir, le tribunal du district de Californie a statué en faveur de Tolkien Estate et Amazon. Le 14 décembre, des documents ont révélé que Polychron est condamné à payer près de 134 000 dollars (environ 122 000 euros) en frais juridiques.

Mais aussi un nouveau prix pour saluer le talent des jeunes plumes féminines, Storytel privé d'exclusivité, Le corps au centre des Nuits de la lecture 2024...