Antoine Gallimard : “Notre métier est d’abord de croire en la littérature

Cette année le Salon international du livre de Turin a adopté une nouvelle formule : au côté des événements traditionnels, il y a sept sections, conçues comme les rubriques d'un journal, qui réunissent des événements consacrés à différentes thématiques ou genres éditoriaux.

L'une d’entre elles, dédiée à l’édition, est dirigée par Teresa Cremisi : elle a pour but de faire découvrir le métier d’éditeur. Dans ce cadre, l’ancienne directrice de Flammarion, aujourd’hui présidente de la maison italienne Adelphi, interroge différents éditeurs, italiens et étrangers. C’était au tour d’Antoine Gallimard ce 10 mai.

Teresa Cremisi débuta la conversation en évoquant la figure fondatrice de Gaston Gallimard, qui, dans un entretien, avait affirmé être « paresseux, mais consciencieux ». Il avait aussi avoué ne jamais avoir eu de prédisposition pour les lettres ni les études, et ne jamais avoir rêvé d’être écrivain. « Je suis devenu éditeur par hasard », avait-il déclaré.

Une identité à respecter

Qu’en est-il donc d’Antoine Gallimard et que cela signifie-t-il aujourd’hui d’être éditeur ? Le président du groupe Madrigall estime que la question est « compliquée et facile en même temps ». Son grand-père Gaston Gallimard disait que l’éditeur est un « commerçant qui a passé un pacte avec l’esprit »…

L’héritage d’une maison au catalogue aussi prestigieux pourrait représenter un lourd poids sur ses épaules. Et Antoine Gallimard affirme avoir hérité non pas seulement d’une entreprise, mais d’une « conviction de la liberté d’éditer : il est donc un devoir de respecter cette identité ».

Pour lui, comme le disait Gaston Gallimard, « l’engrenage a fait que je suis devenu ce que je suis » : c’est-à-dire que c’est pendant la course — quand il était déjà éditeur — qu’il a compris ce que signifiait avoir ce sens du devoir, ou de la responsabilité, dans un contexte qui lui a permis de devenir ami de très grands écrivains et de pouvoir les fréquenter.

Partager succès et insuccès avec les auteurs

Teresa Cremisi lui demande ensuite s’il aime s’entourer de personnalités qui lui ressemblent ou qui ne lui ressemblent pas. Le patron de Madrigall évite d’être avec des auteurs qui vont le trahir, en prenant l’exemple de Georges Simenon.

Il s’agit d’après lui d’une « plaque tournante », et d'expliquer, avec une pointe d’humeur : « J’évite de trouver quelqu’un qui me ressemble et plutôt je préfère l’idée de chercher celui qui ne me ressemblerait pas, mais qui fait l’effort de ressembler à moi. »

Un écho intéressant aux propos d'Antonio Sellerio, l’éditeur de la maison de Palerme qui a publié, entre autres, Andrea Camilleri. Lors d'une précédente table ronde, il assurait : « Non seulement je souffre, mais je crie, je pleure et je me fâche pour de bon si un auteur s’en va. » Antoine Gallimard renchérit : « Quand un auteur nous quitte on a du mal à l’accepter, parce qu’on forme un couple et on va partager les succès comme les insuccès… »

Des “goûts” plus que des lignes éditoriales

Le concept de ligne éditoriale est souvent abordé quand on parle d’édition. Cependant comment est-il possible de maintenir une ligne éditoriale claire en ayant un groupe « tentaculaire » ? Antoine Gallimard rejette cette approche : « Je n’ai pas le sentiment que ma maison soit tentaculaire par rapport à des groupes comme Vivendi et Bolloré. » Il considère d'ailleurs les achats de POL et des Éditions de Minuit, intégrés à la holding Madrigall, comme « des opportunités. »

Ensuite il refuse également le concept de ligne éditoriale : « Pour moi il n’y a pas de ligne éditoriale, mais un goût pour un certain type d’écriture et pour le style. » Il a publié des livres dans plusieurs domaines, de la jeunesse, à la bande dessinée, jusqu’au policier, et, en matière de style, « tous sont les bienvenus ».

L’ancien « village » de l’édition

Un autre thème fut abordé pendant l'entretien : il concernait l’évolution du monde de l’édition, et notamment l’ouverture de ce dernier à la terminologie du « management ».

Les propos d’Antoine Gallimard ont alors quelque chose de nostalgique : « Je suis malheureux qu’aujourd’hui le monde de l’édition ne soit plus resté ce qu’il était, un village où chacun se respectait, les auteurs étant fidèles à leurs maisons »…

Mais quelles sont, enfin, les qualités nécessaires pour être un bon éditeur ? La réponse d’Antoine Gallimard est limpide : « Notre métier c’est d’abord de croire vraiment en la littérature ». Ensuite, il affirme qu’il est nécessaire d’être patient et surtout de « se méfier de la mode » et maintenir l’objectif de créer un catalogue qui puisse résister dans la durée.

Crédits photo : Teresa Cremisi et Antoine Gallimard - Federica Malinverno / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

