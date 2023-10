Olivier Truc : “Le roman remplit les silences, va au plus profond de l’être” 

Un changement de cadre pour Olivier Truc, plus habitué des intrigues se déroulant dans l’Europe du nord. Pensons au Dernier lapon (2012). Invité à Karachi en 2016 dans le cadre d'une manifestation littéraire, l’écrivain passe un mois au Pakistan. Ce sont des rencontres qui vont le pousser alors à s’intéresser à l’affaire Karachi. C’est le regard d’un Pakistanais sur la mort de ces Français en 2002 qui l’interpelle. Mais comment écrire sur ce sujet après tout ce qui a pu être publié autour de cette affaire ? L’idée, c’était de créer un angle décalé. Inventer un jeune journaliste, Jef Kerral, qui aurait une approche un peu impressionniste des événements.

L'écriture impressionniste

Pour engager le lecteur dans le suivi de cette enquête, Olivier Truc adopte la répétition de repères spatio-temporels. On abouti à un aspect très rythmique qui pousse à découvrir la suite, avec des phrases brèves. L’ouvrage part de 2002 mais s’inscrit sur la durée, puisqu’on suit l’affaire durant deux décennies. C’est un Pakistan marqué par des attentats récurrents que l’on découvre. Pourquoi d’ailleurs, au milieu des quarante mille morts par attentat qui ont eu lieu dans ce pays depuis le début des années 2000, celui de 2002 sort du lot ? En quoi se règle là des comptes qui dépassent le seul Pakistan ? Le jeune journaliste que l’on suit est plongé dans cette violence omniprésente.

Pays très inégalitaire, le Pakistan est asservi à une armée ultra puissante. La poussée démographique colossale qu’a connue ce pays a contribué aussi à déstabiliser une région déjà très complexe politiquement. On est amené à découvrir la culture pakistanaise, toute sa beauté, dans les marchés, mais aussi dans sa littérature et sa poésie. Karachi, vingt millions d’habitants, quand les infrastructures ne peuvent répondre qu’aux besoins de deux cent mille…

Une ville, bien sûr, que l’on ne connaît pas vraiment pour sa dimension touristique. Mais Olivier Truc nous entraîne dans un univers très éloigné de notre quotidien. On met les pieds, de façon très décalée, dans un marché aux livres dans lequel on est interpellé par une éphervescence poétique. Comme si, face à la censure omniprésente, c’était la seule porte de rébellion possible.

Plonger dans la culture pakistanaise

Finalement, au-delà du cadre de l’enquête, c’est à la vie pakistanaise que l’on s’ouvre. Voilà tout l’intérêt d’une approche impressionniste. Il ne s’agit pas d’ajouter une enquête à toutes les autres, ainsi qu’à celles qui sont toujours en cours. Il s’agit plutôt de comprendre ce qui se joue à Karachi, au coeur du Pakistan, d’un point de vue humain, mais aussi culturel. L’intrigue prend alors une autre dimension. C’est le fruit de longs échanges qu’Olivier Truc a pu avoir avec de nombreux Pakistanais.

Voilà une des clés pour comprendre la puissance de ce récit, avec des personnages qui prennent vie sous nos yeux. Ils sont nourris d’une démarche documentaire qui se trouve au fondement du roman. Derrière l’atmosphère rude et très policée de la rue, on découvre que les Pakistanais s’ouvrent aussi à une autre vie au sein des foyers. Une vie plus libérée. Karachi allie de façon paradoxale une façade très dure à des élans de liberté qui échappent au passant, au simple visiteur.

Une écriture romanesque en quête de vérité

A la manière d’un Emmanuel Carrère, Olivier Truc joue des intérêts de l’angle romanesque. Face aux blancs de l’enquête, l’art de la fiction permet de dire autre chose. On se permet une certaine fantaisie. Mais cela relève d’un véritable travail pour Olivier Truc, d’abord journaliste avant de se faire romancier. C’est presque travailler contre soi, contre sa vision de la vérité. Cependant, une fois le pas franchi, c’est une nouvelle richesse à laquelle on accède.

En France, l’affaire Karachi continue d’irriguer des procès, mais les condamnations restent très légères. Un sentiment d’incomplétude se dégage de l’ensemble, ce qui contribue aussi à un désintérêt pour l’affaire, de la part du grand public. On a l’impression qu’on se heurte sans cesse à des murs, qui empêchent d’avancer réellement vers la vérité.

Si la France n’est pas du tout le Pakistan, en termes de censure, on voit bien que l’entrecroisement des intérêts autour de cet attentat est bien loin d’être dénoué. Difficile de savoir si on connaîtra un jour le fin mot de l’histoire. En rencontrant des survivants de l’attentat, Olivier Truc a fait face à une rage de savoir, de se battre jusqu’au bout, mais aussi à un certain désespoir, avec une forme de fatalisme. Difficile aussi pour ces rescapés de se replonger dans l’horreur, comme si c’était hier. Pour autant, l’écrivain n’a pas eu de retours négatifs de la part de toutes les personnes qui ont été touchées de près ou de loin par cet événement.

Crédits photo : Lionel Destremau, commissaire général du salon Lire en Poche et Olivier Truc - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

