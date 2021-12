Ce qui arrive la nuit : Peter Cameron, entre rêve et réalité

Un couple d'Américains entreprend un Long voyage à travers des paysages de neige et de brume pour adopter un enfant dans une ville froide d'Europe. À son arrivée, le couple s'installe au Borgarijaroasysla Grand imperial Hotel, où flotte une inquiétante étrangeté.

Le bar y est toujours ouvert, et le lobby peuplé dune galerie de personnages énigmatiques, allant d'une ex-chanteuse flamboyante à un businessman débauché, en passant par un curieux guérisseur, et un barman stoïque. Dans ce lieu déconcertant cerné par le froid, les apparences sont souvent trompeuses, et plus le couple lutte pour adopter l'enfant tant désiré, plus leur mariage — tout comme leurs certitudes — semblent vaciller.

Peter Cameron réussit à explorer avec finesse la façon dont nous nous perdons et nous retrouvons, entre rêve et réalité. En voici les premières pages, pour s'en faire une idée plus juste :

Né en 1959 dans le New Jersey, Peter Cameron est un romancier et nouvelliste américain. Il est notamment l'auteur de Week-end (Rivages, 1995, trad. Suzanne Mayoux), Andorra (Rivages, 2000, trad. Suzanne Mayoux) ou encore Là-bas (Rivages, 2003, trad. Suzanne Mayoux), adapté au cinéma en 2009 par James Ivory sous le titre The City of Your Final Destination.

