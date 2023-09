Faire société et vivre ensemble, à travers la bande dessinée

« Cette présence à Mâcon est singulière pour notre région. C’est un privilège d’accueillir une telle entreprise. En tant que maire de Charnay-lès-Mâcon, je perçois comme une responsabilité de la soutenir et de bénéficier de cette aubaine », confie-t-elle. La synergie entre la municipalité et les partenaires locaux, tels que Bamboo, est primordiale : « Il nous faut établir des liens et collaborer étroitement pour l’intérêt général. »

La BD, outil social et pédagogique

Les célébrations marquant le quart de siècle de la maison, fondée par Olivier Sulpice, ont aussi été un moment propice pour discuter de problématiques délicates, telles que le harcèlement scolaire – un thème qui se retrouve dans le catalogue de l'éditeur. En octobre 2017, sortait Seule à la récré, d'Ana et Bloz, un titre qui abordait de plain-pied le sujet. Quatre ans plus tard, c'était Camélia, signé Christophe Cazenove, Nora Fraisse et Bloz, dont le sous-titre est des plus éloquents : Face à la meute.

« Bamboo a édité plusieurs ouvrages abordant cette thématique. Des auteurs sont allés à la rencontre des élèves pour évoquer ce sujet. Il est vital d’éveiller la conscience de notre jeunesse face à ces défis. Si nous disposons d’un outil de sensibilisation, il ne faut pas le négliger », insiste l'édile. Quant à la biodiversité, le sujet lui tient à cœur : « Le neuvième art est un vecteur puissant pour aborder ces problématiques et bien d'autres. »

Dis, monsieur, dessine-moi... ce que tu veux

Olivier Sulpice, fondateur de la maison, insiste : « Les écoles et la BD sont intimement liées. Pour les enfants, il n’y a rien de mieux pour les valoriser et les mettre en avant que de leur apprendre à dessiner », affirme Olivier. « Beaucoup d’enfants cessent de dessiner vers l’âge de 6 ou 7 ans, souvent parce que cette activité est dévalorisée ou négligée par les parents mêmes. » S'entendre dire que son oeuvre est moche ou qu'il serait temps d'écrire, plutôt que de gribouiller...

Et de citer l’exemple du dessinateur et scénariste Philippe Larbier qui réalise la série Les petits mythos, avec Christophe Cazenove depuis 2012, illustrant cette connexion éducative. « Philippe est un monstre. Il apprend aux enfants à dessiner et partage cela avec une telle simplicité : n'importe qui dessine, avec lui. Pour les enfants, c'est un moyen d'expression et d'accomplissement, quel que soit son âge : ils en retirent une véritable fierté », explique-t-il.

Guide d'épanouissement en quelques traits

L'approche ne répond peut-être pas aux critères ministériels de l'Education Artistique et Culturelle : elle vise d'ailleurs moins à développer les compétences artistiques (encore que...), qu'à renforcer la confiance chez l'enfant. « Pour favoriser l'estime de soi, quand on en manque, rien de tel que le dessin », insiste le fondateur de Bamboo – qui le souligne : lui ne sait faire que Bugs Bunny.

« Lors d’une rencontre scolaire, hier, il y avait cette fillette en larmes, qui ne parvenait pas à desseiner. Je lui ai appris l’unique modèle que je sais faire : Bugs Bunny (La rédaction n’est pas parvenue à mettre la main sur cette réalisation). Quand elle y est parvenue, le bonheur se lisait sur son visage : avoir réussi était un véritable accomplissement pour elle. » Des moments soulignent l’impact profond de l’art sur la vie d’un enfant.

Faire société, avant tout

Christine Robin se réjouit aussi d'avoir découvert la série Basket dunk (sept tomes) qui lui donne l'occasion de louer les prouesses de l'équipe féminine : « Elle figure parmi les 12 meilleures formations nationales. C’est un honneur pour notre communauté », se félicite la maire. Voilà qui illustre aussi la diversité des sujets que l'on retrouve dans le catalogue de l'éditeur : « Il existe tant à offrir à nos résidents. Notre ambition est de placer le livre au centre des intérêts, en particulier pour les plus jeunes et dans le cadre périscolaire. »

Et d'ajouter : « J’ai constamment plaidé en faveur d’une vision intégrée, pour construire un tissu social harmonieux qui fasse société. » Ainsi, les 25 ans de Bamboo ont été pour elle une plateforme pour exprimer sa vision de Charnay-lès-Mâcon : un lieu où culture, valeurs et entraide fusionnent pour créer une force collective. Mais toute cette animation tournerait moins bien sans l’enthousiasme des quelque 80 bénévoles présents : « Ils incarnent l’âme de Charnay-lès-Mâcon, et leur engagement est le moteur de notre élan. »

Crédits photo : Olivier Sulpice et Christine Robin - ActuaLitté CC BY SA 2.0