Annonciation faite à Dati : les auteurs ressuscitent le rapport Racine

Début juillet 2018, un improbable cortège funéraire envahissait les jardins du ministère de la Culture : l’enterrement du Livre de demain. Visages endeuillis, vêtements noirs, la mise en scène était criante de vérité. « La mort et le ministère des Affaires sociales ont emporté notre ami pour son dernier voyage. Né en 1454 du génie de Gutenberg, il disparaît sous le... quinquennat d’Emmanuel Macron », lançait alors l’autrice Carole Trébor en guise d’oraison funéraire.

Ce happening parodique organisé par la Charte et d’autres associations au Palais Royal dénonçait alors les réformes sociales et fiscales du gouvernement. Ces dernières placeront « les auteurs du livre dans une situation d’extrême fragilité : hausse de la CSG, réforme du régime social des auteurs, réforme de la retraite, réforme de l’accessibilité à la formation professionnelle continue, retenue à la source », assuraient les organisations.

Janvier 2020, sortait le très attendu Rapport Racine, sous-titré L’auteur et l’acte de création. Un document qui devait sortir les auteurs de l’ornière, passant au crible les difficultés et le malaise ambiant. Mais en dépit de sa richesse d’analyse et des constats accablants, il ne fut jamais suivi du plan d’action tant attendu. Un désaveu pour les artistes-auteurs, un soulagement pour le Syndicat national de l’édition.

Des colonnes pour un statut

Quatre ans plus tard, ce rapport dûment enterré sous un amas de mesures proches de la coquille vide, les principaux concernés n’avaient pas dit leur dernier mot. « Aujourd’hui, on ressuscite le Rapport Racine », entendait-on place Colette, ce 25 mars. Et pour cause : une version gigantesque, qui avait été imprimée pour l’occasion et accompagnée d’une vaste procession, fut déposée devant le ministère de la Culture, à l’attention de Rachida Dati.

Plus tôt dans l’après-midi, trois représentantes d’organisations d’artistes-auteurs étaient reçues par deux conseillers de la ministre. Et ce, pour évoquer les problématiques sociales et d’intelligence artificielle, très officiellement. « Nous avons, et cela fait longtemps, eu le sentiment d’être écoutées, mais surtout entendues, tout particulièrement sur deux points », assuraient-elles à ActuaLitté.

ANALYSE – Question à Rachida Dati : en France, les auteurs ont-ils un travail ?

De fait, le ministère aurait en tête de mettre un terme à la maltraitance administrative qui sévit chez les créateurs : « Les artistes-auteurs cotisent comme des professionnels, mais ne sont jamais pris au sérieux quand ils demandent à exercer leurs droits sociaux », analysait Stéphanie Le Cam, directrice générale de la Ligue des auteurs professionnels.

On vous pose ça là...

Passant de la place Colette aux Colonnes de Buren, pour accéder au ministère, toujours au son des mariachis, le cortège s’est arrêté devant le bâtiment, fermé. Point de ministre. « Avant de regarder les œuvres, je regarde les gens qui les font. Je ne serai pas que la ministre des vernissages, des expositions et des spectacles, j’ai envie d’agir », avait-elle affirmé en janvier dernier, lors du salon de la BD d’Angoulême.

Les créatrices et créateurs l’avaient prise au mot, espérant qu’elle serait présente pour écouter leurs revendications. D’autant que, si une délégation avait été reçue, la ministre n’a pour l’heure pris aucune position — en particulier sur le sujet brûlant de la rémunération. « Qu’importe : elle le trouvera demain en arrivant au bureau », plaisante-t-on.

Hasard du calendrier, au même moment se déroulaient les trophées de l’édition au théâtre de l’Odéon. Une cérémonie organisée par le magazine Livres Hebdo qui récompense les professionnels de l’édition pour « leur audace et leur créativité qui contribue à la pérennité et au rayonnement de la création éditoriale ».

Il semblerait que la ministre y soit attendue : qu’à cela ne tienne, puisqu’elle n’est pas rue de Valois, un mouvement de foule s’organise, porté par les chansons aux sonorités espagnoles. Et voici une traversée de Paris des plus improbables : rendez-vous à Odéon. « Si Rachida Dati s’y trouve, tant mieux. Sinon, eh bien nous sommes des professionnels aussi, non ? »

De fait, la ministre aura fait faux bond aux organisateurs, délivrant simplement une vidéo pour s’excuser de son absence.

Avec une certaine liesse, et forts de la fraîche résurrection du Rapport Racine, les manifestants se sont retrouvés devant l’entrée du théâtre de l’Odéon, scandant des slogans bien sentis : « Des revenus d’éditeurs pour tous les auteurs ! » ou « SNE menteur, c’est vous qui avez notre beurre ! ». Une autrice s’agace : « D’un côté, l’industrie s’autocongratule, de l’autre, nous avons toujours du mal à digérer l’étude du SNE affirmant que les éditeurs “gagnent moins que les auteurs”. »

« La communication du SNE sur son étude est tout simplement mensongère pour qui sait compter, déclare un auteur. On ne décolère pas. Et pendant qu’on réclame un statut, des droits sociaux élémentaires comme l’accès aux congés parentaux, où sont les éditeurs ? Autour d’une coupe de champagne à Saint-Germain-des-Prés », s’exclame-t-on.

« La Charte des auteurs jeunesse constate qu’à l’heure où la profession est de plus en plus précarisée, la revendication d’une rémunération juste reste toujours sans réponse », prolonge Samantha Bailly, coprésidente de l’association.

À l’entrée, les vigiles ont refusé l’entrée aux auteurs, prétextant « pas d’invitation, pas de possibilité d’entrée ». Il aura fallu l'intervention de la police, arrivée sur les lieux pour demander au rassemblement de rapidement se disperser.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0