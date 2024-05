"Des livres qui n’ont pas de pères" : zoom sur NN Editore

NN Editore souhaitait créer un véritable « laboratoire de l’identité », confie Luca Pantarotto, le responsable de la communication de NN Editore. « Nous recherchons des textes dits “orphelins” à l’époque, c’est-à-dire sur lesquels on ne peut poser aucune étiquette, ni définir de catégorie », poursuit-il.

C’est d’ailleurs de là que provient le nom de cette maison d’édition : « NN » est issu de l’acronyme Nescio Nomen (traduction : « Je ne connais pas le nom »), qui était également un signe distinctif permettant d’identifier les orphelins de l’époque.

Des « saisons » plutôt que des collections

Même les quelque 160 titres du catalogue sont particuliers. Chez NN Editore, on ne parle pas de « collections », mais plutôt de séries.

Un choix largement réfléchi, pensé et assumé par la maison d’édition italienne. « Les séries s’appellent "Saisons" et s’inspirent de la structure des séries télévisées. À l’intérieur de chaque saison, il y a de nombreux épisodes. Ils peuvent être sans liens évidents, mais ensemble, ils forment une histoire clairement identifiable », détaille Luca.

Deux livres phares ont particulièrement marqué les débuts, et l’histoire, de la maison : Benedizione de Kent Haruf — auteur best seller, avec quelque 500.000 exemplaires vendus — et Sembrava una felicità de Jenny Offill. Il s’agit de romans « qui empruntent deux trajectoires distinctes », constate le Community Manager.

Le premier est un livre qui s’inscrit dans le schéma classique américain, avec une écriture sèche. Il raconte « la vie de gens ordinaires dans une ville de province, mais que l’auteur rend unique », souligne Luca. Le deuxième, quant à lui, narre l’aventure amoureuse d’un couple « avec une plume expérimentale et brisée », continue-t-il.

Ces deux livres représentent bien la philosophie de cette maison d’édition, qui se bat pour « publier des livres qui font prendre conscience des innombrables façons de trouver sa place dans le monde », s’émeut le Community Manager.

Stand de la maison d'édition NN Editore au Salon du Livre de Turin 2024

À la recherche des premiers romans italiens

Bien que la maison d’édition publie de nombreuses traductions, elle est également attentive aux premiers romans italiens. Pour exemple, la série Gli innocenti (Les innocents) publie des premiers romans italiens qui possèdent « une voix distincte et un regard inédit sur la relation entre les personnages et le territoire », explicite Luca.

Cette série compte parmi ses plumes les plus célèbres celles de Roberto Camurri, ou encore Alessio Forgione avec Napoli mon amour, qui ont tous deux obtenu « la reconnaissance du public et de la critique », chose rare en Italie.

Les manuscrits parviennent souvent aux maisons d’édition par le biais d’un agent littéraire. Or, pour Napoli Mon amour, traduit en français par Lise Caillat aux Editions Denoël (2021), l’auteur avait lui-même contacté les éditeurs sur… Instagram.

Le défi de l’indépendance

Les fondateurs de NN Editore viennent tous d’horizons différents. Ils ont, ensemble, courageusement décidé d’ouvrir une maison d’édition indépendante « au meilleur ou au pire moment possible, celui de la fusion entre Rizzoli et Mondadori » (2015 – 2016). Cette dernière actualité aurait alors rendu la scène éditoriale italienne encore plus concentrée. Un défi à relever pour ces entrepreneurs.

Mais le pari est, semble-t-il, gagné. Toujours selon Luca, « lorsque le marché est dominé par un grand colosse, différentes propositions émergent à l’intérieur et à l’extérieur du système, et arrivent à se distinguer ».

Et oui, cette maison d’édition a aujourd’hui bien grandi. Elle publiait initialement 15 titres par an, et en produit aujourd’hui presque le double, soit 24.

NN Editore est à présent une des maisons d’édition indépendantes les plus reconnues d’Italie.

