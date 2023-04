Le roman de Dima Abdallah “réaffirme la force salvatrice de la littérature

ActuaLitté : Comment avez-vous abordé la création de cette nouvelle récompense littéraire ?

Carole Bienius-Penin : Je suis professeur en Sciences de l'Information et de la Communication à l'Université de Lorraine, j'ai créé avec mon collègue Grégory Hamez (Professeur de géographie) le Prix Frontières-Léonora Miano en 2021. De par la singularité géographique de notre territoire, « pays des trois frontières » (Allemagne, Belgique, Luxembourg) et le projet universitaire commun mené dans le cadre de l’Université de la Grande Région, la création de ce prix a pour objectif de rendre visible les marges, les interstices entre la recherche scientifique et la création artistique.

De par ma fonction, je suis accompagnée chaque année par une ou un président d'honneur (Mariette Navarro pour cette 3e édition, après Guillaume Poix et Michel Bussi).

Lors de la création de ce prix, nous sommes partis d’un double constat : d’une part les prix littéraires ont très peu investi « l’espace » des établissements public à caractère scientifique, culturel et professionnel français, d’où l’intérêt de cette création. D'autre part et de manière générale, ils sont rarement dédiés aux écrivaines, fait notable concourant à une certaine invisibilité des femmes dans la société.

Quelle est l’originalité du prix en regard d’autres récompenses ?

Carole Bienius-Penin : L’originalité de ce prix réside dans la volonté de valoriser la littérature contemporaine européenne et mondiale grâce à cette quête d’exploration des limites, des interfaces et des territoires de la narration qui oblige à repenser, en termes d’échelles et d’espaces, l’altérité et la vie en société.

Ainsi, favorisant à la fois des médiations culturelles et une véritable communication interculturelle avec nos partenaires transfrontaliers, il s'agit d'induire un déplacement qui interroge les effets de seuils, les frontières géographiques, politiques et sociales dont la création littéraire se saisit.

Enfin, la pluralité européenne et transfrontalière du jury du Prix s'avère une autre originalité, me semble-t-il, c'est-à-dire 22 membres originaires de la Grande Région (France, Allemagne, Belgique et Luxembourg) et issus du monde du livre, de la culture, du journalisme et de la recherche, sorte de consortium Université-Cité.

Qu’avez-vous pensé de la sélection de cette année ?

Carole Bienius-Penin : Un vrai défi d'identifier les 10 romans candidats, compte tenu d'une rentrée littéraire foisonnante comptant près de 500 nouveaux romans publiés en 2022. Je félicite d'ailleurs le comité de sélection qui s'est acquitté de sa mission avec brio, tout en respectant un cahier des charges à contraintes (maisons d'édition différentes, auteurs francophones et non-francophones, auteurs et des autrices...). En tout cas, une sélection qui nous a offert de très belles voix émanant de la Grèce, du Liban, de l'Espagne ou encore la Russie.

Qu’est-ce que le livre de Dima avait qui lui a fait remporter l’adhésion du jury ?

Carole Bienius-Penin : Les critères de sélection du jury reposent notamment sur la qualité littéraire, le traitement du paradigme frontalier, le travail de la langue. Le jury a salué la prose poétique de cette autrice franco-libanaise à travers la cartographie intime d'un homme qui, confronté à la douleur de l'absence, du deuil et de l'exil, choisit de vivre dans la rue.

Bleu Nuit interroge avec délicatesse les frontières géographiques, psychologiques, sociales, sensorielles, tout comme la difficulté à trouver sa place dans les rues de Paris et au sein d'une société violente.

Forte d'une construction romanesque originale en tension s'articulant autour d'un long monologue incluant de très beaux portraits de femmes écorchées et de carnets littéraires parsemés de multiples références, cette fiction faite de déambulations renouvelle l'approche de la notion de « mémoire poétique » développée par un autre écrivain (Milan Kundera) pour réaffirmer la force salvatrice de la littérature contre la noirceur et la solitude absolue.

Personnellement, qu’en avez-vous pensé ?

Carole Bienius-Penin : J'ai adoré la subtilité de ce roman, la beauté de sa langue, son traitement des couleurs. À la lecture de Bleu nuit, on ne peut s’empêcher de convoquer Une histoire de bleu du poète Jean-Michel Maulpoix, mais aussi la passionnante synthèse sur l’histoire sociale des couleurs en Occident par M. Pastoureau (Bleu. Histoire d'une couleur) qui raconte les pratiques sociales de cette couleur et sa place dans la création littéraire et artistique.

Bleu nuit, c’est aussi la couleur de ce qui déferle par vagues sur le narrateur, un journaliste quinquagénaire, souffrant d'anxiété dévorante et qui cherche à s’affranchir des conventions. À cela, j'ajouterai un art élaboré des frontières intertextuelles, à la manière d’un palimpseste c'est-à-dire, selon Gérard Genette, un parchemin dont on a gratté la première inscription pour lui en substituer une autre, une opération qui n'a pas irrémédiablement effacé le texte primitif, en sorte qu’on peut y lire l’ancien sous le nouveau, comme par transparence.

Comment un texte peut en cacher un autre et se prête le plus souvent à une double lecture où se superposent les fragments ? En cela, le roman de Dima Abdallah recourt à de multiples citations empruntées à de nombreux écrivains, à travers notamment les carnets qui bornent la construction du récit et ne cessent de solliciter la mémoire des lecteurs. En somme, une ode à la littérature même, sa capacité à questionner, à bouleverser les représentations.

Crédits photo © Carole Bisenius-Penin

