Podcast : accord historique en Italie entre Storielibere et GeMS

GeMS est le deuxième groupe d’édition de livres en Italie après Mondadori. Il est détenu à 70,08 % par Messaggerie Italiane (un des plus importants distributeurs italiens), à 20,85 % par la famille Spagnol, à 5 % par Elena Campominosi, à 3,07 % par Andrea Micheli et à 1 % par Gianluca Mazzitelli.

Fondé en 2005 par les Messaggerie Italiane de la famille Mauri et de la famille Spagnol, il comprend 20 petites et moyennes maisons d’édition indépendantes : Longanesi, Guanda, Salani, Tea, Corbaccio, Ponte alle Grazie, Superpocket, Vallardi, Salani, Nord, Garzanti, Ape Junior, Nord-Sud, Chiarelettere, Duomo Ediciones, Bollati Boringhieri, La Coccinella, Tre60, Astoria, Newton Compton.

Par le biais de la division Audiolibri, gérée par la maison d’édition Salani et dirigée par Gianluca Mazzitelli, il produit ses propres livres audio. Cette opération commerciale représente donc l’occasion pour étendre sa présence sur le marché du storytelling audio, qui a connu une forte croissance en Italie, et ailleurs, au cours des 18 derniers mois.

Investir dans des “formats différents et nouveaux”

« Le groupe éditorial Mauri Spagnol est un groupe curieux, passionné de littérature et de narration, qui a su, au fil du temps, donner force et qualité aux maisons d’édition qui le composent. Fermement convaincu que le livre restera le roi incontesté du scénario culturel et que les librairies en sont le corollaire nécessaire, pour GeMS le web et le numérique représentent une opportunité extraordinaire de faire connaître la voix de ses auteurs et d’offrir au public leur créativité dans des formats différents et nouveaux », a expliqué au Libraio Stefano Mauri, le président-directeur général du groupe.

Storielibere, leader de l’édition de podcasts en Italie

Comme le dit le site de l’entreprise, « Storielibere.fm est une plateforme éditoriale de podcasts audio confiés à des narrateurs faisant autorité et très crédibles au regard des sujets traités. L’expression “écrit en voix” (Scritto a voce) signifie vécu, raconté, transmis, avec la qualité d’une bonne écriture et la capacité d’associer les mots aux sons. Il en résulte des séries audio originales de narration, de vulgarisation et de divertissement qui peuvent être écoutées en streaming ou par téléchargement ».

L’entreprise a été fondée par Gian Andrea Cerone et Rossana De Michele en 2018 et voit également la Podfactory de la famille Zago et Antonio Campo Dall'Orto présents au capital. Elle a été présentée au Salon du livre de Turin en 2018, quand a eu lieu le lancement des huit premières séries originales, dont des podcasts à succès tels que Morgana de l’écrivaine Michela Murgia et F***ing Genius du physicien et vulgarisateur Massimo Temporelli.

L’exploit de Storielibere et l’accord avec GeMS

Ce projet a eu beaucoup de succès. Au cours de sa première année d’existence, Storielibere a atteint un million de téléchargements et ce chiffre a doublé au cours des trois mois suivants. En 2020, la croissance s’est poursuivie en doublant de nouveau en avril avec 4 millions et enfin en avril 2021, grâce aux plus de 60 séries de podcasts publiées, elle a atteint le chiffre record de 8 millions de téléchargements.

Pour Rossana De Michele, fondatrice et directrice générale de Storielibere, « cet accord avec GeMS est une grande opportunité. D’une part, cela nous permettra de maintenir notre leadership dans la production de séries originales de podcasts, et d’autre part, d’augmenter encore la qualité et la quantité du contenu audio que nous créerons ».

Voilà donc un accord qui implique deux importants acteurs dans le monde de l’édition — physique, numérique et audio – italienne, un groupe éditorial et une plateforme éditrice de podcasts : l’exemple italien d’un phénomène plus global, c’est-à-dire la création de nouveaux modèles et stratégies de convergence entre différentes structures de production de contenus.