Nicola Lagioia : la mort et la violence 

Le titre du livre, La cité des vivants, évoque aussi son contraire : les morts. Quel est le rapport de notre société à la notion de limite et à ce que représente la mort ?

Nicola Lagioia : Nous ne sommes pas habitués à l’irréversible. Nous avons tendance, en tant que société, à supprimer non seulement le meurtre, mais aussi l’idée de mortalité, nous faisons comme si la mort n’existait pas parce que nous sommes habitués à penser que tout est réversible, comme dans un jeu vidéo où vous terminez une vie et en commencez une autre. C’est une question qui concerne tout l’Occident depuis au moins deux siècles : nous connaissons de moins en moins la mort, car toute une série de rituels par lesquels nous marquions la frontière entre le visible et l’invisible sont en train de disparaître.

Aussi, nous ne sommes pas habitués à la mort violente, parce que nous vivons heureusement dans des sociétés moins violentes du point de vue de la violence matérielle, par rapport aux siècles passés : à l’exception de situations terribles comme les guerres, dont nous avons peu d’expérience directe, la mort violente est quelque chose qui ne nous appartient pas, de sorte que lorsque nous la trouvons devant nous ou près de nous, c’est quelque chose qui nous surprend beaucoup.

Rome est une ville tout à fait singulière, turbulente, traversée par une grande nervosité quotidienne, mais très peu violente : si l’on divise le nombre d’habitants par le nombre de meurtres par an, Rome est l’une des capitales européennes où il y a le moins d’effusions de sang, ce qui est un peu un record parce que l’Europe est le continent le moins violent, avec le Canada peut-être, dans le monde occidental.

Votre livre aborde certains thèmes, tels que la violence, le bien et surtout le mal : sont-ils également liés à une interprétation du concept de la limite ?

Nicola Lagioia : La véritable limite que les meurtriers de cette histoire n’ont pas perçue est la frontière entre leur soi-disant côté normal, civilisé, et le côté sombre, que nous avons tous. Nous avons tous une corde agressive, une corde violente, et l’oublier, c’est la supprimer, et supprimer ce qui pourrait nous faire du mal, c’est multiplier la possibilité de faire du mal sans que nous nous en rendions compte.

La part sombre et violente ne doit pas être reniée, car nous l’avons tous précisément pour une question physiologique, génétique : pour nous, êtres humains, pendant des millénaires, la violence a été une garantie de survie de l’espèce, nous devions être violents pour ne pas subir la violence des autres, tuer pour ne pas être tués, être des prédateurs pour ne pas être des proies.

La société devrait être une libération progressive de cette violence originelle. Et heureusement, nous vivons aujourd’hui dans un monde où, au moins au quotidien, nous ne sommes plus contraints d’exercer la violence pour survivre. Mais l’histoire et la civilisation marchent beaucoup plus vite que la biologie, la physiologie et la génétique n’évoluent : c’est pourquoi cette violence primitive, cet instinct de prévarication, est resté en nous : le problème est de le reconnaître et donc de nous reconnaître nous-mêmes.

En effet, dans certains passages magnifiques de votre livre, vous décrivez très clairement l’instinct de prévarication et la manière dont il agit également chez l’homme moderne. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?

Nicola Lagioia : Je montre un mécanisme primitif en ce qui concerne l’instinct de prévarication. Nous sommes constitués à la fois de raison, d’impulsions spirituelles merveilleuses, et d’instincts bas et primitifs : nous sommes vraiment quelque part entre l’angélique et le bestial.

De ce point de vue, Marco Prato et Manuel Fosso, pour évacuer leurs frustrations, s’en prennent aux plus faibles, parce que Luca Varani, parmi les nombreuses personnes qui entrent dans cette maison ces jours-là, est le plus faible. Il est le plus faible et le plus fragile même d’un point de vue physique, il est le plus candide, le plus naïf, etc. Ils font ressortir ces instincts et les déchargent sur les plus faibles, en déclenchant le pire de nos instincts, celui pour lequel seule la force compte, celui pour lequel le fort l’emporte sur le faible.

Quant aux assassins, quel est leur profil psychologique ?

Nicola Lagioia : Marco Prato et Manuel Foffo me semblent s’être peu connus. Il me semble qu’ils étaient tous les deux des narcissiques presque pathologiques. En fait, Prato avait même été diagnostiqué comme souffrant d’un trouble de la personnalité narcissique. Les narcissiques se connaissent peu, précisément parce qu’ils pensent constamment à eux-mêmes : ils voient dans les autres un miroir dans lequel ils se reflètent. En effet, nous ne nous connaissons pas à travers l’identique, mais à travers le différent. La différenciation, ainsi que la construction de l’identité, se produisent parce que nous reconnaissons l’autre comme différent de nous également en vertu de sa diversité. Nous donnons ainsi de la dignité à cette altérité.

Et les assassins ne le font pas, à tel point que, même après le meurtre, ils ne cessent de parler presque exclusivement d’eux-mêmes, de leur malheur, se présentant même comme des victimes de la situation, sans que l’on sache très bien de quelle manière. Par exemple, l’un d’eux croit avoir été manipulé par l’autre, parfois ils accusent la drogue.

Je crois qu’ils éclairent mal la frontière entre le jour et la nuit à l’intérieur d’eux-mêmes, ils l’explorent mal, à tel point qu’ils sont ensuite victimes de l’enchaînement qu’ils ont eux-mêmes déclenché et qu’à un certain moment ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ils évoquent le meurtre comme quelque chose dont ils sont à la fois protagonistes et étrangers, c’est-à-dire qu’ils en parlent comme d’une force qu’ils ont eux-mêmes invoquée et qu’ils n’arrivaient plus à contrôler, comme des apprentis sorciers, en somme. Cette chose m’a beaucoup frappé, le fait que, chez eux, le meurtre et leur culpabilité sont une information, et non pas une connaissance ou une conscience réelle : c’est assez impressionnant.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0