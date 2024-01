Sarah Adelman partage sa passion pour le livre au Bon Marché

Reconnue dans le milieu de la mode, Sarah Adelman partage à présent sa passion pour le livre avec cette exposition au Bon Marché.

Chaque espace du magasin est pensé comme un chapitre. Au rez-de-chaussée, des librairies célèbres comme The Strand et Pillow-Cat Books à New York, Cow Books Tokyo ou encore Book/shop à Oakland, seront mises en avant avec leurs produits dérivés. Des tote-bags y seront vendus, ainsi que des créations exclusives comme le sac format Livre de Poche de Longchamp et la pochette Kindle de L/UNIFORM.

La deuxième zone d’exposition proposera des collaborations originales avec des éditeurs et des maisons bibliophiles, incluant la librairie Assouline avec Casetify, Gallimard avec Brigitte Tanaka, et d'autres marques. Des alphabets en bijoux et des produits de beauté de marques comme Diptyque ou ByRedo seront également présentés.

Au premier étage, Sarah Adelman dévoilera Just an Idea Books and Friends, enrichissant sa collection de cinq nouveaux livres. Des travaux de photographes comme Charles Bebert et RK y seront exposés, ainsi que des créations de Yorgo Tloupas, Aline Asmar d’Amman et Ines Melia, comme une série de serre-livres originaux.

Enfin, Jean Jullien animera l’exposition en présentant ses œuvres dans les vitrines et à l’intérieur du magasin. Des sculptures géantes de sa série, Paper People, seront installées près de l'escalator et sous la verrière, ainsi qu'au deuxième étage.

Les visiteurs pourront aussi explorer l'univers de Jean Jullien, son café Nounou, ses livres et une sélection de produits développés en collaboration avec Rhodia et Caran d’Ache.