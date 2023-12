L'“écriture photographique” d'Annie Ernaux face aux clichés

Pensée avec Annie Ernaux, l'exposition rend hommage à l'œuvre littéraire de l'autrice à travers 150 tirages de 29 photographes. En face de ces compositions, des textes tirés de son livre Journal du dehors (1993, Gallimard), dans lequel l'autrice retranscrivait, dans des chroniques, des scènes de la vie quotidienne, qui se sont déroulées sous ses yeux, entre Cergy-Pontoise et Paris, de 1985 à 1992.

« J’ai cherché à pratiquer une sorte d’écriture photographique du réel, dans laquelle les existences croisées conserveraient leur opacité et leur énigme », écrivait dans ce livre celle qui a reçu le Prix Nobel de Littérature en 2022.

Les images et les écrits dévoilent comment les événements ordinaires, en apparence insignifiants, observés dans la ville, nous renvoient à des inégalités et des stéréotypes sociaux plus larges. – La MEP

Parmi les photographes exposés, Harry Callahan, Claude Dityvon, Dolorès Marat, Daido Moriyama, Janine Niepce, Issei Suda, Henry Wessel ou encore Bernard Pierre Wolff, pour des clichés réalisés de 1940 à 2010. Si les photographies font écho au travail d'Ernaux, elles ne représentent pas forcément la France de la fin du XXe, mais aussi l'Angleterre, le Japon, les États-Unis et d'autres pays encore.

Écrivaine et commissaire d’exposition qui vit et travaille à Londres, Lou Stoppard a écrit pour le Financial Times, Aperture, le New York Times et le New Yorker. Entre 2011 et 2017, elle a travaillé pour le site web de mode et d’images animées SHOWstudio, occupant le poste de rédactrice en chef de la plateforme pendant plusieurs années.

Photographie : Marie-Paule Nègre, Jardin du Luxembourg, Paris, 1979. Tirage jet d'encre Collection MEP, Paris. Don de l'auteur en 2014 © Marie-Paule Nègre