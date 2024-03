IVG : une exposition autour du discours manuscrit de Simone Veil

Du 8 mars au 2 septembre, cette exposition se concentre sur l'allocution de Simone Veil de 1974, prononcée lors de l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi permettant l'avortement. Un document qui résonne particulièrement aujourd'hui, alors que le droit de l'IVG a été inscrit dans la Constitution.

Cette présentation ouvre le cycle « Remarquables », suite de la session « Essentiels », laquelle revenait sur quelques-uns des textes fondateurs de la République, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les décrets d’abolition de l’esclavage et de la peine de mort ou l'ordonnance de 1944 instituant le droit de vote pour les femmes.

« Les Remarquables sont des documents mémorables et saisissants en raison de leur forme ou de leur contenu », explique Christophe Barret, chargé d'exposition au musée des Archives nationales. Ce discours sur l’IVG a été choisi directement par le public comme nouveau thème d’exposition en septembre dernier.

Brouillon manuscrit et version dactylographiée du discours prononcé par Simone Veil à l'Assemblée nationale le 26 novembre 1974. Les Archives nationales.

Annotations et biffures

Les Archives reviennent sur un moment particulier de notre histoire récente par le prisme de documents peu connus du grand public : le manuscrit et le tapuscrit du discours de Simone Veil. « Simone Veil pensait avoir égaré le manuscrit dans la fièvre du moment », raconte Charlène Fanchon, qui assure avec l’historienne Bibia Pavard le commissariat scientifique de l’exposition. Les deux documents ont été retrouvés dans les archives personnelles de l’ancienne députée, entrées aux Archives nationales à partir de 2012.

Grâce à ces deux documents cruciaux, on observe par exemple l'évolution de sa stratégie politique par les annotations et corrections, notamment le changement d'une phrase pour souligner sa conviction face à une Assemblée très majoritairement masculine.

Le tapuscrit renseigne aussi sur la manière dont elle a travaillé son éloquence avec des scansions et des mentions manuscrites pour indiquer des temps de pause. Il montre également une autre écriture qui, selon toute vraisemblance, est celle de son directeur de cabinet Dominique Le Vert, qui intervient pour déplacer des phrases à des endroits où elles seront plus percutantes, note Charlène Fanchon.

Recontextualiser

Autour du discours et au-delà de la figure tutélaire de Simone Veil, symbole malgré elle de ce combat pour le droit à l’avortement, d’autres documents viennent recontextualiser et remettre en lumière le combat des femmes à l’époque.

Une première partie revient sur les procès de Bobigny de 1972, avec les archives de l’avocate Gisèle Halimi qui sont également conservées aux Archives nationales, et plus particulièrement le procès de Michèle Chevalier, mère de Marie-Claire, 16 ans, jugée le mois précédent pour avoir avorté après un viol. « L'idée est de montrer l'énorme retentissement qu'a eu ce procès qui, finalement, va ouvrir la voie à la dépénalisation de l'avortement en France », explique Charlène Fanchon. L’exposition donne à voir une lettre de soutien à Marie-Claire Chevalier adressée à Gisèle Halimi, témoignage d'une jeune femme sur son propre avortement clandestin.

La défense de Gisèle Halimi est également montrée, à travers 57 dossiers. Elle y mène une critique politique de la législation sur l'avortement, pointant du doigt son caractère répressif, discriminatoire et injuste depuis la loi de 1920. Pour appuyer ses arguments, elle fait appel à des figures de renom pour leur expertise scientifique, telles que le professeur Milliez et le lauréat du Prix Nobel de médecine, Jacques Monod, ainsi qu'à des personnalités célèbres auprès du grand public, comme Simone de Beauvoir. La déclaration de cette dernière, à la fois simple et frappante, figure également parmi les pièces exposées.

Lettres de soutien et d’insultes

La dernière partie revient sur l’après vote à travers divers documents : le texte de loi de 1975, photographies et documents témoins de la mobilisation de 1979 pour la promulgation définitive de la loi de 1975, bilan d'application de la loi datant de 1985 et enfin liste des actions des commandos anti-IVG répertoriées entre 1990 et 1993 pour symboliser les résistances face au droit à l’avortement.

L’exposition n’élude par ailleurs ni le caractère très virulent de certaines interventions de députés pendant les vingt-cinq heures de débat, ni les marques de solidarité et de soutien dont a bénéficié Simone Veil après son discours. Trois boîtes d’archives personnelles regroupaient des lettres venant des deux camps, allant des félicitations aux insultes à caractère antisémite. Elles sont présentées dans un court documentaire.

La Loi Veil succède en effet au rouleau d’interrogatoire des Templiers datant de 1307 et précède le contrat de construction de la Tour Eiffel, présenté à la fin de l’année.

Crédits photo : Claude Truong-Ngoc (CC BY-SA 3.0)