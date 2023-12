N'oubliez pas vos sous-vêtements pour l'exposition Le Loup en slip

Le personnage créé par Wilfrid Lupano, Mayana Itoïz et Paul Cauuet, loin d’être le traditionnel loup féroce et grand consommateur de chair d'enfants avec de longues dents, se présente plutôt vêtu d'un amusant slip rayé rouge et blanc. Ce loup-là démontre que les idées reçues sur son espèce ne sont pas justifiées.

Avec un air qui rappelle Diogène, le philosophe de l'Antiquité, et le personnage de Candide de Voltaire, il incarne le concept de la « sobriété heureuse », ne cherchant pas à accumuler plus que le nécessaire.

Le Loup en slip aborde avec humour et à travers le regard des enfants, des thèmes majeurs tels que la peur de l'autre et de l'inconnu, la solidarité, la pression de réussir sa vie et de réaliser ses rêves, ou encore le rôle du travail dans notre société. Les sujets politiques, philosophiques et sociaux sont ainsi traités de manière ludique et accessible pour le jeune public.

Originellement apparu dans Les Vieux Fourneaux (récompensée par le prix du public Cultura au FIBD 2015 et adaptée au cinéma en 2018 et 2022), Le Loup en slip prend son envol en 2016 pour des aventures en solo.

Actuellement, la série est mise à l'honneur dans une exposition à la Gallery du CBBD. Cette exposition dévoile l'univers enchanteur de la forêt où vivent des personnages hauts en couleur comme Madame la Chouette, la brigade anti-loup, ou encore Robert l’écureuil, un as des noisettes et du commerce.

Crédits image : Le loup en slip