Freaks : l'Illustrateur Benjamin Lacombe présente ses monstres

Dans Freaks, Benjamin Lacombe invite à découvrir sa collection d'êtres étranges et captivants, incluant des Monstres, Sirènes, Femmes Samurai et autres Sorcières, révélés à travers une scénographie fascinante.

Les participants costumés

L'exposition présente une centaine d'illustrations et esquisses tirées des ouvrages les plus récents de Benjamin Lacombe, tels que Histoires de Femmes Samurai, Sorcières, L’Enfance des Méchants, des Vilaines & des Affreux, La Meilleure Maman du Monde, La Petite Sirène et Cécité Malaga.

Pour cette exposition, l'artiste a également créé des sculptures uniques en collaboration avec le sculpteur et miniaturiste Julien Martinez.

Le vernissage aura lieu le jeudi 14 décembre à 18h, sous le thème du « freak show », en présence de Benjamin Lacombe. Les participants costumés pourront s'attendre à une surprise.

Benjamin Lacombe dédicacera ses derniers ouvrages lors de l'exposition à la galerie Daniel Maghen les samedi 16 décembre, mercredi 20 décembre, et samedi 13 janvier. La présence est obligatoire pour obtenir une dédicace, limitée à une par personne.

Les œuvres originales seront mises en ligne le vendredi 15 décembre 2023.

Une oeuvre internationalement appréciée

Benjamin Lacombe est un illustrateur et auteur français, diplômé de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Son style, caractérisé par des dessins à la fois oniriques et mélancoliques, explore souvent les thèmes de l'enfance, du fantastique et du macabre. Ses œuvres sont notamment appréciées pour cette combinaison de techniques traditionnelles et modernes, créant des illustrations à la fois expressives et émotionnellement puissantes.

Ce dernier a acquis une notoriété internationale grâce à ses livres illustrés, qui ont été traduits dans de nombreuses langues. Parmi ses ouvrages les plus célèbres, on trouve Les Amants Papillons, Madame Butterfly, Les Contes Macabres et Frida.

Crédits photo : Galerie Daniel Maghen