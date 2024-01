Côte d'Azur : une double exposition autour de Hergé et Tintin

Georges Remi est né le 22 mai 1907 à Etterbeek en Belgique. Très tôt, il a montré un intérêt et un talent pour le dessin, et dès son adolescence, il a commencé à créer des illustrations pour des revues scoutes sous son pseudonyme devenu légendaire : Hergé.

Cette double exposition au musée des Arts asiatiques de Nice et à l'espace Lympia retracera le parcours exceptionnel de sa vie et de son œuvre, au travers de son rapport à l'art en général, et par une exploration de son amitié avec Tchang, étudiant chinois qui l'a inspiré pour Le Lotus Bleu et l'ensemble de son oeuvre. L'entrée est gratuite pour tous.

Exposition Tintin et Tchang au Musée des arts asiatiques

Les premières Aventures de Tintin voient le jour le 10 janvier 1929 dans Le Petit Vingtième, un supplément hebdomadaire d'un journal belge destiné aux jeunes. À cette époque, Hergé rêve de faire voyager Tintin en Extrême-Orient. Il fait alors la connaissance de Tchang Tchong-jen, un jeune étudiant chinois qui jouera un rôle essentiel dans la création de l'album emblématique Le Lotus bleu publié en 1934. Cette publication marque la première rencontre entre Tintin et son alter ego chinois du même nom, Tchang. Cette rencontre s'avère décisive pour le succès futur du jeune reporter et pour Hergé lui-même.

Tchang enseigne à Hergé l'art de la peinture au pinceau et à l'encre de Chine, tout en contribuant à élargir la compréhension du Belge sur la Chine. Leur rencontre, bien que brève, est intense, car Tchang doit retourner en Chine en 1935. Il faudra plus de 30 ans à Hergé pour retrouver la trace de son ami, et plus de 45 ans pour le revoir. Les lettres échangées entre les deux artistes à la fin des années 1970 reflètent la profondeur de leurs conversations et l'importance qu'elles revêtaient pour Hergé.

Et brusquement me revient à l’esprit une conversation que nous avons eue à propos d’un arbre qui se trouvait dans un jardin. Vous m’avez « expliqué » cet arbre. Vous m’avez parlé de lui, des sentiments qu’il avait éprouvés, et qui s’étaient marqués dans sa structure. Vous m’avez fait voir son premier élan vers la vie, son enthousiasme, puis son premier découragement, le courage et la ténacité dont il a fait preuve et qui l’avaient aidé à surmonter ces défaillances… Non seulement vous « sentiez » cet arbre, mais vous vous identifiiez à lui. Et je vous écoutais, fasciné… Et je découvrais ainsi, grâce à vous, que nous ne faisions qu’un avec la nature, avec l’Univers. Je découvrais que nous étions l’Univers. C’est une des grandes leçons que vous m’avez données, mon cher Tchang… - Lettre écrite par Hergé à Tchang en 1976, à Bruxelles

Même si les apparitions de Tchang dans les albums de Tintin sont limitées à une quinzaine de pages, notamment dans Le Lotus bleu et Tintin au Tibet, il incarne le symbole de l'ouverture au monde pour Tintin et pour son créateur, Hergé.

Hergé et l'art à l'espace culturel Lympia

À l'Espace culturel départemental Lympia, une autre dimension de l'aventure d'Hergé sera explorée, celle de sa rencontre avec l'art. La vie d'Hergé et son œuvre sont étroitement liées, sa création étant omniprésente dans son quotidien. Cette exposition offrira un parcours autobiographique permettant aux visiteurs de suivre l'évolution de cet artiste complet. La première partie présentera des œuvres illustrant son parcours en tant que dessinateur de bandes dessinées, tandis que la seconde offrira un aperçu de sa collection d'art et de ses créations picturales plus larges.

Placées en parallèle de son travail artistique plus vaste, les planches de bandes dessinées, connues de tous, acquièrent une nouvelle dimension, certains éléments préfigurant le travail artistique d'Hergé en tant que peintre.

Dès ses débuts au journal Vingtième Siècle, l'auteur belge s'est familiarisé avec les courants artistiques de toutes origines et époques grâce à la publication de reportages sur divers sujets artistiques. Son succès avec les aventures de Tintin lui a permis de développer un réseau d'amitiés et de contacts au sein de la communauté artistique de l'époque. Cette exposition mettra en lumière une part significative de sa collection privée.

Composition sans titre, Hergé, circa 1960, Espace Lympia

Hergé était sans aucun doute un admirateur et un collectionneur passionné, mais il est avant tout un créateur. Cette exposition permettra au public de décoder son art, dans lequel il utilisait tous les moyens à sa disposition pour créer des compositions inspirées par les grands courants artistiques de son époque, ainsi que par les civilisations anciennes.

Au début des années 1960, Hergé a même envisagé un moment de s'éloigner de la BD. Après deux années particulièrement productives, pendant lesquelles il a appris aux côtés du peintre abstrait belge Louis Van Lint et a réalisé de nombreuses « compositions », il a finalement décidé de revenir à la bande dessinée, le domaine dans lequel il excellait.

Crédits image : Exposition Tintin, Hergé et Tchang au musée des Arts asiatiques de Nice.