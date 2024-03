Quand Marcel Proust rencontre la musique électro

La soirée sera marquée par une performance live en français, combinant musique électro et arts visuels (incluant projections vidéo et graffiti réalisés en direct) au niveau de la Mezzanine.

Cet événement fait partie de la tournée Par l'art seulement menée par Brume Parole et Panpan, qui coïncide avec la sortie de leurs albums Recherche Proust et Retrouve Proust édités par La Souterraine, célébrant le centenaire de la disparition de l'illustre écrivain de la Belle Époque.

Dans son œuvre représentant Marcel Proust de manière défragmentée et audacieuse, Panpan explore les

limites de l'art en utilisant la peinture aérosol et le graffiti pour créer une fresque immense. Cette technique,

inspirée par la culture hip-hop, transforme le portrait classique en une expression contemporaine et pop.

Panpan et Brume Parole.

Par l’art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n’est pas le même que le notre et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu’il peut y avoir dans la lune. Grâce à l’art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, et autant qu’il y a d’artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l’infini, et qui bien des siècles après qu’est éteint le foyer dont il émanait, qu’il s’appelât Rembrandt ou Ver Meer, nous envoient leur rayon spécial. - Passage de À la recherche du temps perdu ayant inspiré l’oeuvre.

Chacune de ces créations offre une perspective graphique sur un passage spécifique d'À la recherche du temps perdu, abordant des thèmes profondément modernes. Les dimensions imposantes des toiles créent une expérience immersive pour les visiteurs, fusionnant le passé, le présent et le futur au sein d'un espace muséal.

À LIRE - Brume Parole compose “une relecture French Touch de Proust”

Cette exposition s'inscrit dans la tournée « Par l'Art Seulement » de Panpan et Brume Parole. Le duo propose une série d'événements qui croisent les arts, combinant exposition, concert et performance dans des lieux surprenants, explorant le passé à travers le prisme du futur.

Panpan utilise le tag répétitif « Albertine » sur une toile comme une forme de punition dans le graffiti, associant des coulures et une énergie brute à des tons roses qui symbolisent un amour juvénile et naïf. L'œuvre est dominée par un graff MUR noir massif, encapsulant graphiquement le prénom dans un questionnement sur l'équilibre amoureux et la jalousie. Panpan et Brume Parole.

On se le dit et, comme on le tait, il semble qu'on l'écrive en soi, qu'il laisse sa trace dans le cerveau et que celui-ci doive finir par être, comme un mur où quelqu'un s'est amusé à crayonner, entièrement recouvert par le nom, mille fois récrit, de celle qu'on aime. - Passage de À la recherche du temps perdu ayant inspiré l'œuvre.

Après l'événement parisien du 13 mars prochain, ils feront un passage au Chapêlmêle à Alençon (61) le 20 avril, au Jardin de J.P. Coffe à Lanneray (28) le 2 juin, et à l'Empreinte Galerie à Orléans (45) le 6 juillet.

Panpan a créé une œuvre combinant un texte généré par IA sur le thème du temps, du jardin, de la peinture et des femmes, questionnant l'omniprésence de la technologie, et l'a illustrée par une peinture impressionniste d'une femme énigmatique à l'ombrelle, sans visage ni âge, symbolisant l'intemporalité. Panpan et Brume Parole.

Le jardin était plein de femmes qui n'étaient plus jeunes, mais qui avaient été très belles et qui se sentaient encore capables de l'être, et de jeunes filles qui se croyaient déjà des femmes. Elles évoquaient la peinture d'un autre âge où les peintres mêlaient les figures mythologiques et les paysages. Le jardin était pour elles ce que le tableau était pour les peintres, une sorte de nature idéale, de paradis de formes et de couleurs où l'on venait chercher l'équivalent terrestre des œuvres divines qu'on admirait dans les musées.

- Texte écrit par l'intelligence artificielle, inspiré par À la recherche du temps perdu.

Jonathan Guyot, connu sous le pseudonyme de Panpan ou PANonerPAN, est un artiste originaire d'Orléans, né en 1982. Il émerge dans l'univers du graffiti au début des années 2000, créant de nombreuses œuvres, tant légales que vandales, sous le nom de PAN2 au sein de divers collectifs. Durant ses études à Brest en 2003, il commence à développer un motif distinctif et facile à réaliser : une fleur. Ce motif se propage vite sur les murs de la ville, offrant à Panpan la flexibilité de l'adapter à différents supports et techniques, incluant la toile, le papier, les stickers, ainsi que l'utilisation de peinture acrylique, à l'huile, en bombe, et même la feuille d'or.

Avec le temps, ce motif floral s'enrichit de feuilles arrondies et évolue vers une préférence pour les courbes et les traits continus. Cette approche lui permet de superposer des motifs sur divers supports — bustes, murs, bunkers, chars — sans altérer leur essence originelle, mais en offrant une nouvelle perspective qui enrichit l'expérience visuelle.

En plus de son œuvre artistique, Panpan est l'un des fondateurs et organisateurs de RUR!, un événement dédié aux cultures urbaines situé dans le Perche, qui a vu trois éditions réussies en 2020, 2021, et 2022.

Panpan, passionné de botanique et inspiré par le printemps et les aubépines de Marcel Proust, a créé une œuvre sur fond noir avec des éléments graphiques verts fluo et des fleurs d'aubépine blanches, évoquant la fraîcheur et la vivacité du printemps. L'œuvre, volontairement imprécise, cherche à capturer la fugacité des souvenirs. Panpan et Brume Parole.

Puis je revenais devant les aubépines comme devant ces chefs-d’œuvre dont on croit qu’on saura mieux les voir quand on a cessé un moment de les regarder, mais j’avais beau me faire un écran de mes mains pour n’avoir qu’elles sous les yeux, le sentiment qu’elles éveillaient en moi restait obscur et vague, cherchant en vain à se dégager, à venir adhérer à leurs fleurs. Elles ne m’aidaient pas à l’éclaircir, et je ne pouvais demander à d’autres fleurs de le satisfaire. - Passage de À la recherche du temps perdu ayant inspiré l’oeuvre.

Né en 1982 et établi dans le Perche, Thibaut Guillon, mieux connu sous son nom de scène Brume Parole, est un artiste profondément influencé par la French Touch et la tradition de la chanson française. Sa démarche artistique unique allie l'écriture musicale et lyrique par l'utilisation de techniques issues de la musique électronique, notamment en intégrant des échantillons textuels à travers une méthode de cut-up créative. Comme un orpailleur fouillant dans les rivières de la littérature, Brume Parole filtre les œuvres pour en extraire l'essence, les réduisant à leur forme la plus pure pour capter les intentions fondamentales de leurs auteurs.

À LIRE - À la recherche de Marcel Proust, tome après tome

Ce processus aboutit à la création de chansons-concept où une seule phrase pourrait résumer l'ensemble, comme dans L'immobilité des choses, Tu existes donc je suis, et Qui es-tu je ?. Ces morceaux, destinés à être réfléchis et dansés à un rythme de 120 BPM, sont une invitation à la scène, où ils prennent vie. S'inspirant d'un large éventail de disciplines — de la plastique à la philosophie, en passant par la mise en scène et la physique —, ses compositions sont le reflet d'une constellation d'influences.

Brume Parole invite son public à un voyage de découverte, à la quête des principes fondamentaux de l'existence à travers la rencontre avec les pensées d'autres artistes. Cette approche vise à synthétiser ces idées en une narration cohérente qui se construit au fil des chansons, offrant ainsi une expérience immersive et réfléchie à ses auditeurs.

Inspiré par la récurrence des vases dans "À la recherche du temps perdu", Panpan a créé une œuvre vibrant de couleurs pop, représentant un vase rempli d'une floraison dynamique, symbolisant le remplissage de sa vie avec des "pépites graphiques" de bonheur par l'art. Cette expression artistique engage tous ses sens, illustrant comment l'art comble une partie essentielle de son existence. Panpan et Brume Parole.

Une heure n’est pas qu’une heure, c’est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climats. - Passage de À la recherche du temps perdu ayant inspiré l’oeuvre :

Crédits photo : Panpan et Brume Parole