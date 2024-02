Chantal Montellier à la Villa Arson : l'interdite prolifique

« Qui a peur de Chantal Montellier ? », questionne l'exposition prochaine dans le centre d'art contemporain des Alpes-Maritimes. L'ambition de la Villa Arson est d'une part, de rendre visible l'artiste pour pallier aux « carences éditoriales » dont ses projets ont fait l'objet. Mais aussi de mettre en lumière ses projets, aux esthétiques variées, allant de l'érotisme à la science-fiction, au même titre que les « charmes discrets de la petite bourgeoisie. »

Dans ses dessins, Chantal Montellier crée des personnages féminins singuliers, prétextes pour remettre en cause et dénoncer l'économie politique, la consommation, des formes de violence et le patriarcat de son temps. À ce titre, ses planches, en format de 48 pages cartonnées et en couleur, sonnent, d'après le communiqué, comme « politiquement pertinentes » aujourd'hui.



« Je jouais à la bédéaste »

Au milieu des années 1970, Chantal Montellier rencontre Anne Delobel (coloriste et lettriste d’Adèle Blanc-Sec, jusqu’en 1978), et devient à ses côtés l'une des contributrices de la revue Ah ! Nana, élaborée exclusivement par des femmes. Cette revue, sous fond de revendication féministe, regroupera les travaux - écrits comme dessinés - d'artistes telles que Nicole Claveloux, Trina Robbins, Cécilia Capuana, Aline Issermann, Paula Jacques, Liz Bijl, Victoria Thérame, Florence Cestac, Sotha, ou encore Keleck.

Leurs créations, perçues comme pornographiques en raison du traitement de thèmes tels que la pédophilie, l'inceste, la libération sexuelle ou les relations non conformes aux normes hétérosexuelles, ont conduit à leur censure et à leur publication interdite en lieux publics. Malgré la censure de ses dessins, Chantal Montellier ne renoncera pas, et collaborera avec d'autres revues comme Charlie Mensuel et (À suivre).

Mon but à moi n’était pas de caricaturer à outrance, de ridiculiser mes modèles, mais plutôt de mettre en image les rapports de classe, d’exploitation, de domination et leurs conséquences.

Bien que Chantal Montellier ait été publiée dans les années 1980 par des éditeurs influents dans le domaine de la bande dessinée francophone - Les Humanoïdes Associés, Futuropolis, Casterman - avec ses albums 1996, Shelter, Wonder City (qui composent sa trilogie Social Fiction), Andy Gang, Le Tueur de la Marne et Joyeux Noël pour Andy Gang, aucun d'entre eux n'a été réédité de manière contemporaine. À l'époque de sa publication, une œuvre de cet acabit n'était pas considérée comme celle d'une femme. S'ensuit donc une reconnaissance lacunaire de son travail, ajouté à sa position engagée, qui lui a valu certaines hostilités.

Selon le communiqué, les trois aventures de Julie Bristol aspirent à être compilées en un seul volume, et des œuvres majeures comme Blues, Les Rêves du fou, Rupture ou Le Sang de la commune sont toujours en attente de republication.

Le vernissage de l'exposition aura lieu le 29 février.

Crédits photo : Villa Arson