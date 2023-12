La BnF en mode punk : Bérurier Noir à l'honneur

L'exposition, intitulée « Même pas mort ! Archives de Bérurier Noir », offre un aperçu approfondi de l'histoire du groupe et du rock alternatif français des années 1980, à travers une centaine d'éléments incluant carnets de notes, photographies, vidéos, accessoires de scène, et affiches. Elle met en lumière le parcours de Bérurier Noir, connu pour son engagement, son indépendance, et ses performances scéniques mémorables, caractérisées par des masques théâtraux et d'autres accessoires insolites.

L'exposition aborde également les thèmes sociaux et politiques traités par le groupe, reflétant les préoccupations de la jeunesse de l'époque, et montre comment Bérurier Noir a utilisé sa musique et sa présence scénique pour défendre des valeurs libertaires, égalitaires et solidaires.

Pochette de l’album Concerto pour détraqués» de Bérurier Noir, 1985 Fonds Bérurier Noir © Élie Ludwig / BnF

Les archives, couvrant la période de 1977 à 2020, incluent également des maquettes, des enregistrements et des documents illustrant l'univers artistique, philosophique et politique du groupe. Ces archives seront accessibles gratuitement sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, à partir du printemps 2024, offrant un témoignage précieux sur la contre-culture musicale de cette époque en France.

Un groupe mythique du punk français

Bérurier Noir, également connu sous les noms de Bérus ou BxN, est né le 19 février 1983 lors d'un concert d'adieu au groupe Les Béruriers, fondé cinq ans auparavant. Le chanteur Fanfan (alias Fanxoa, de son vrai nom François Guillemot) et le guitariste Loran (Laurent Katrakazos), avec la boîte à rythme Dédé, offrent ce jour-là à l'Usine Pali-Kao à Paris, une performance festive mémorable. L'idée de Fanfan d'intégrer des masques, faux nez, et autres accessoires de scène a donné naissance aux célèbres malles qui deviendront une signature du groupe.

Bérurier Noir s'inscrit fidèlement dans la philosophie du mouvement punk, prônant l'indépendance totale et le principe du DIY (Do It Yourself). Ils enchaînent les concerts dans divers lieux, des salles aux squats, et sortent leurs premiers enregistrements avec le soutien de labels indépendants. Le groupe s'enrichit de nouveaux membres, dont mastO (Tomas Heuer), ancien membre de Lucrate Milk, apportant son expérience de saxophoniste et percussionniste.

Fanfan et mastO, tous deux formés aux Beaux-Arts de Paris, contribuent à la dimension visuelle de BxN : Fanfan dans la création des supports graphiques et mastO à travers la photographie. Leur créativité s'étend également à l'édition de dossiers de presse et de fanzines.

Ticket d’un des concerts d’adieu du groupe Bérurier Noir à l’Olympia .

Fonds / Collection Heuer, Tomas (a.k.a mastO) © Élie Ludwig / BnF

Au fil des albums – Concerto pour détraqués en 1985, Abracadaboum en 1987, Souvent fauché, toujours marteau en 1989 – la renommée de Bérurier Noir grandit, menant à des concerts dans des salles prestigieuses. Cependant, la pression médiatique, économique, et la surveillance des autorités pèsent sur le groupe. En novembre 1989, au sommet de leur gloire, ils choisissent de se dissoudre publiquement sur la scène mythique de l'Olympia, fidèles à leur esprit initial.

Crédits image : Photomatons des membres du groupe Bérurier Noir ayant servi à la composition de la pochette de l’album Abracadaboum ! sorti en 1987. Fonds / Collection Heuer, Tomas (a.k.a mastO) © Élie Ludwig / BnF