La BnF explore les grandes heures de la Renaissance

Entre le XIVe et le XVIe siècle, l'Europe a connu une période remarquable d'activité dans les domaines de la pensée, des arts et des sciences, aujourd'hui célébrée sous le nom de Renaissance. L'humanisme, né en Italie au 14ème siècle, en est la pierre angulaire, marqué par un intérêt renouvelé pour les écrits anciens et une redécouverte des valeurs civilisationnelles qu'ils transmettent.

Art et humanisme

Ce courant a donné naissance à une culture occidentale renouvelée, transformant radicalement la pensée et l'art. Les dirigeants de l'époque ont adopté ce mouvement pour construire une image modernisée d'eux-mêmes, comme en témoignent les bibliothèques qu'ils ont assemblées.

L'exposition parcourt le chemin depuis le bureau privé du savant, entouré de ses livres, jusqu'aux vastes bibliothèques publiques des princes. Le visiteur est invité à découvrir les aspects clés de la culture humaniste de la Renaissance : le rôle pionnier de Pétrarque, la redécouverte des écrits anciens, l'évolution du goût et des formes artistiques influencées par l'Antiquité, et la promotion de la dignité humaine et des valeurs de créativité.

Les manuscrits élaborés et les ouvrages imprimés, avec leurs illustrations inspirées de l'Antiquité, dialoguent avec les autres arts de l'époque : peinture, sculpture, médailles, reliure, gravure et dessin. Cette synergie entre la culture littéraire et la quête de la beauté reflète la volonté des humanistes de renouer avec la culture antique, non seulement comme sujet d'étude, mais aussi comme source de valeurs contemporaines, réalisant ainsi la promesse inhérente à l'humanisme.

L'exposition utilise l'espace de la galerie Mansart de la BnF Richelieu pour raconter cette histoire à travers cinq sections thématiques : « Le studiolo » ; « Pétrarque et la naissance de l’humanisme » ; « De l’étude de l’Antiquité au goût de l’antique » ; « Le savoir et la gloire » ; « De la bibliothèque humaniste à la bibliothèque princière ».

Elle offre des cartes, des chronologies et des supports audiovisuels pour aider le public à s'immerger dans cette époque qui a redéfini la culture occidentale.

Crédits image : Statue du piazzale des Offices représentant Pétrarque, Frieda, CC BY-SA 3.0