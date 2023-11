En 2024, une “véritable célébration de la BD” au Centre Pompidou

La bande dessinée, l'art moderne par excellence ? Le Centre Pompidou, à Paris, accueillera en tout cas en 2024 une vaste exposition consacrée au 9e art, avec « incontournables, surprises et raretés », assure l'institution.

Quelques mois plus tard, elle fermera ses portes pour une rénovation, prévue de 2025 à 2030. Le Centre et la Bibliothèque publique d'information sont concernés, et cette période de transition fait l'objet d'inquiétudes de la part du personnel des établissements culturels, qui réclament des garanties sur les rémunérations et la conservation des postes.

Pour revenir à l'exposition sur la bande dessinée, elle proposera « une immersion dans des univers multiples, allant de la ligne claire franco-belge au manga japonais, des foisonnements graphiques de l’underground aux styles contemporains les plus abstraits », indique le Centre.

Planches, dessins de couvertures, carnets et documentations variées feront toute la diversité de l'événement, présenté en Galerie 2. Concernant les œuvres exposées, le mystère plane encore, mais des pièces ont été prêtées au Centre Pompidou par l'International Museum of Cartoon Art Collection and Records (Ohio, États-Unis), le Musée du mémorial de la Paix de Hiroshima, le Fujiko F. Fujio Museum ou même le Musée Ghibli de Tokyo...

Un programme accompagne l'exposition, comprenant un accrochage au cœur du Musée, des événements dans le Forum et au niveau -1, à la Bpi, ou même à l’Ircam...

L'ensemble est organisé en partenariat avec le Fonds Hélène & Édouard Leclerc, et sera accessible de 11h à 21h, tous les jours sauf les mardis.

Photographie : le Centre Pompidou (Matthias Mueller, CC BY 2.0)