Programme bibliophile des expositions 2024 au Château de Chantilly

Bestiaire médiéval : trésors du Cabinet des livres

14 février - 27 mai 2024 / Cabinet des livres

Le calendrier des Très Riches Heures du duc de Berry est célèbre pour la présence constante d'animaux sur toutes ses pages. De même, la remarquable collection médiévale de Chantilly dévoile une abondance de thèmes animaliers.

Depuis la Création, les animaux ont été des compagnons de l'homme, reflétant les caractéristiques humaines dans les fables et les marges illuminées, suscitant à la fois crainte, émerveillement et curiosité. Le bestiaire des livres médiévaux est un témoignage de l'humanité et de la poésie.

In foliis folia : arbres et forêts du Cabinet des livres

1er juin - 30 septembre 2024 / Cabinet des livres

Le terme latin liber désigne à la fois le livre et l'écorce, soulignant ainsi le lien étroit entre les arbres, la forêt et le monde littéraire. Le Cabinet des livres se consacre à l'exploration de ces connexions profondes qui se sont tissées depuis le Moyen Âge jusqu'à l'époque moderne. Les arbres, symbolisant la vie, la connaissance et la liberté, occupent une place centrale dans les fables, les poèmes romantiques, les récits et les légendes. Ils sont également des ressources vivantes précieuses.

Durant tout l'été 2024, le Cabinet des livres célèbre la beauté et la magie de ces arbres à travers ses collections et expositions.

L'art du livre de bibliophilie contemporaine

9 octobre 2024 - 10 mars 2025 / Cabinet des livres

Le Cabinet des livres révèle une facette moins connue de ses collections, en explorant les origines et les courants actuels des livres de bibliophilie. Le duc d’Aumale était un fervent amateur de l'évolution du livre, accueillant des techniques de gravure avant-gardistes, des illustrations photographiques et des œuvres de livres d'artistes contemporains.

Depuis le XIXe siècle, les sociétés bibliophiles lui rendent hommage en enrichissant les collections de Chantilly de leurs ouvrages. Des artistes tels que Camille Corot, Edouard Manet, Jean Lurçat, André Masson, Zao Wou-Ki, Edouard Pignon et Hervé Di Rosa, pour ne citer qu'eux, ont marqué de leur empreinte ces collections bibliophiles, offrant des perspectives nouvelles non seulement sur les auteurs classiques mais aussi sur des thèmes contemporains.

Crédits photo : Château de Chantilly