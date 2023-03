Moon Knight : Au bout du rouleau

Ressuscité par le dieu égyptien Khonshu, l'ancien mercenaire Marc Spector arpente désormais les rues de New York pour y faire régner la justice. Sous le costume de Moon Knight, ce héros solitaire aux multiples personnalités affronte aussi bien des adversaires de chair et d'os que des menaces surnaturelles. Mais le plus grand danger pourrait bien être Khonshu lui-même ! Alors que le héros le plus torturé de l'univers Marvel débarque sur Disney+, nous vous proposons de découvrir non pas une, mais trois périodes essentielles de sa carrière à travers trois DELUXE ! La série de 2014 lancée par Warren Ellis (suivi par Brian Wood et Cullen Bunn) a ravivé l'intérêt pour l'un des personnages les plus ambigus de l'univers Marvel.