Qui veut la peau de Sylvain Tesson ?

Surgies des entrailles d’Internet, deux pétitions ont fleuri pour secourir l’écrivain malmené par ceux qui furent qualifiés « d’illustres inconnus », comme si la notoriété conférait une légitimité. 1200 signataires rejetaient cette nomination, estimant ne pas se reconnaître en Sylvain Tesson. Mieux : cette décision de lui confier l’incarnation de l’événement « loin d’être contingente, vient renforcer la banalisation et la normalisation de l’extrême-droite dans les sphères politique, culturelle, et dans l’ensemble de la société ».

Et voici l’écrivain voyageur, actuellement en pleine promotion de son dernier titre, Avec les fées, taxé d’ « icône réactionnaire », sans n’avoir rien demandé. Côté Printemps des poètes, le silence des organisateurs laisse place à toutes les interprétations. Ainsi émergent des pétitions, dès le 19 janvier, lendemain de la diffusion dans Libération de la tribune incriminée et incriminante.

« Des détracteurs brûlent Sylvain Tesson sur la place publique avec une haine primaire et irrationnelle digne du Moyen-Âge. Ce bûcher ardent est érigé au nom d’une pseudo morale ambiante qui prône l’hostilité, la violence, l’humiliation et la peur envers toute personne d’une opinion différente », lit-on sur l’une d’elles.

Dans L’Express, des intellectuels dénonçaient une « injustifiable cabale » : ici, on parle de « fanatiques de la nouvelle sainteté », embarqués dans « une chasse aux sorcières ». Cela, alors que l’on devrait au contraire se montrer « solidaires des droits de Sylvain Tesson à créer et à penser différemment, car la liberté d’expression intègre une diversité d’opinions et non une pensée unique ».

Au moment de publier, 24 personnes ont souscrit à ce texte.

"Emprise", "violence morale "

Une autre, parue le 21 janvier, revendique un choc à la lecture de la tribune qui « contient des propos dénigrants et absurdes envers M. Tesson. Où étaient ces fameux opposants lorsqu’il fallait dénoncer les atrocités qui se déroulaient dans le monde ? Ont-ils eu le courage de prendre position pour des peuples opprimés ? »

Elle salue le talent de Tesson, autant que son « amour des mots et sa capacité à raconter des histoires fascinantes ont inspiré de nombreuses personnes et ont contribué à faire découvrir de nouveaux horizons ».

Cette fois, 252 signataires adhèrent au texte.

C’est pourtant dans Le Monde que l’on trouvera une hauteur de vue qui donne à la démarche initiale une tout autre portée. De fait, huit anciens salariés témoignent des conditions de travail qui règnent au sein de l’organisme. Une démarche qui a poussé le Centre national du livre à ouvrir le dossier : le directeur général, Pascal Perrault, promet un bilan au terme de la 25e édition et un examen des « difficultés de fonctionnement interne qui viendraient à être portées à sa connaissance si elles sont susceptibles de porter préjudice à cette manifestation essentielle pour la poésie ».

Quand on songe aux multiples soutiens de personnalités politiques — essentiellement de droite —, les témoignages qu’évoquent nos confrères montrent que le problème n’est pas Tesson. Les racines seraient plus profondes.

De fait, malgré les sollicitations de ActuaLitté, Sophie Nauleau, directrice artistique du Printemps ne s’est toujours pas exprimée. Des termes pourtant durs ressortent : « Emprise », « violence morale », et d’autres encore qui fait état de rapports complexes avec la responsable. Pour l’une d’elles, c’est une « expérience traumatisante de presque deux ans » qui ressort, quand une autre lâche : « On travaille dans la crainte et l’angoisse. »

Huit départs, cumulés sur trois années, et un conseil d’administration qui ne réagirait pas, assurent les anciens salariés.

