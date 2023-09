Chantilly : les Manuscrits des Ducs de Bourbon (XIVe-XVIe siècles) exposés

Sur les 600 volumes que possédaient autrefois les ducs et duchesses de Bourbon, le musée en détient 50. Bien que cette collection soit moins renommée que celle du duc de Berry et moins vaste que celle des ducs de Bourgogne, elle reste l'une des plus prestigieuses de cette époque charnière entre le Moyen Âge et la Renaissance.

Entre François Ier et le Grand Condé

Originaires de la bibliothèque ducale de Moulins, ces volumes ont été amassés par la lignée princière des Bourbons de 1327 à 1523. Ils témoignent de l'importance croissante du livre comme symbole de pouvoir et de richesse à la cour. Ces œuvres soulignent la sagesse et la prospérité des princes et sont emblématiques de l'identité ducale.

Henri d'Orléans, duc d'Aumale, hérita de ces 50 volumes en 1830 après le décès du dernier prince de Bourbon-Condé. Alors que la majorité des livres des Bourbons avaient été confisqués par François Ier, ceux qui demeuraient à Moulins furent repris par le Grand Condé en 1661. Le duc d'Aumale a valorisé et enrichi cet héritage avec des ajouts, notamment le Diptyque de Jeanne de France, œuvre de l'atelier de Rogier van der Weyden, et il a intégré les symboles des Bourbons dans les décors du château de Chantilly.

Aujourd'hui, le musée Condé met en lumière cette collection, enrichie par des recherches récentes basées sur les inventaires antiques des Bourbons. Des prêts, notamment le Livre d'Heures de Jeanne de France et d'autres ouvrages précieux de la Bibliothèque nationale de France, complètent l'exposition, offrant un aperçu de la splendeur de la dernière grande bibliothèque princière du Moyen Âge et de la cour de Moulins.

L'exposition est orchestrée par Mathieu Deldicque, directeur du musée Condé, et Marie-Pierre Dion, en charge des bibliothèques et des archives du musée, avec le soutien de Camille Olivier et Bernie Thabarant.

Retrouvez ci-dessous la présentation détaillée de l'exposition :

Crédits photo : Atelier de Roger van der Weyden (Tournai, vers 1400 - Bruxelles, 1464) Diptyque de Jeanne de France (volet gauche). Voir page 20 Flandre, milieu du XVe siècle (après 1452) Huile sur bois Chantilly, musée Condé, PE 108 Provenance : John Fuller Russel, Greenhithe (†1884) ; acquis par le duc d’Aumale en 1885 © RMN Grand Palais - Domaine de Chantilly - Franck Raux / Saint Matthieu écrivant son évangile

Dans : Evangéliaire grec et latin du cardinal de Bourbon Paris, vers 1480 Manuscrit enluminé par François Le Barbier fils (actif à Paris entre 1480 et 1500) Voir page 21 © BnF