L'indignation des réseaux sociaux, obstacle sérieux à la liberté en littérature

En 2022, un rapport du PEN America, Reading Between the Lines : Race, Equity, and Book Publishing (Lire entre les lignes : race, équité et édition de livres), révélait les obstacles bien ancrés et persistants au succès commercial d’un plus grand nombre de titres d’auteurs « racisés », et exposait un large éventail de lacunes systémiques dans la promotion d’une approche diversifiée et inclusive de l’édition.

« Des mouvements nationaux comme Black Lives Matter et #MeToo ont poussé les éditeurs à se réengager plus largement en faveur de la responsabilité, de la représentation et de la justice sociale », décrit l’organisation pour l'expression libre des écrivains dans un nouveau rapport, et d’ajouter : « Ce travail est loin d’être terminé, et PEN America a appelé les éditeurs à réexaminer certaines de leurs conventions fondamentales — de la structure des avancées aux normes du processus d’acquisition — pour ouvrir de plus grandes opportunités aux auteurs avec des antécédents et des degrés d’accès variés à l’industrie. »

Des effets d'entraînement

Dans cette présente étude, Booklash : Literary Freedom, Online Outrage, and the Language of Harm, (Booklash : liberté littéraire, indignation en ligne et les mots qui blessent), PEN America s’attarde cette fois-ci sur le danger des réseaux sociaux et la susceptibilité qu’elle laisse sans retenue s'exprimer, imposant de nouvelles exigences morales aux livres et aux auteurs. Les conséquences : un affaiblissement de l’expression littéraire, et l’alimentation d’une tendance à la censure et l’autocensure, qui rétrécit la liberté de création et d’imagination des écrivains.

Afin de réaliser ce rapport, PEN America s’est appuyée sur « des recherches documentaires substantielles », à partir de sources publiques, ainsi que des entretiens avec plus d’une vingtaine de « professionnels de l’industrie » — éditeurs, responsables d’édition, agents littéraires, auteurs et avocats. « Parmi les personnes interrogées, 14 des auteurs, éditeurs et agents littéraires avec lesquels nous avons parlé avaient personnellement vécu ou participé à une situation où un livre a vu sa publication annulée ou modifiée », révèle par ailleurs l’organisme.

Le rapport est formel : les retraits de livres devant la critique, rares et souvent sous la pression d’une minorité bruyante et virulente, ont cependant des effets d’entraînement, réduisant l’espace de prise de risque du côté des éditeurs comme des auteurs.

Censures de droite et de gauche

16 cas de retraits de livres par des auteurs ou des éditeurs sont ici étudiés, le plus récent datant de juin 2023. Selon l’organisme, « aucun de ces livres n’a été retiré sur la base d’une allégation de contenu de désinformation factuelle ni de la glorification de la violence, ou de passages plagiés. La teneur des propos ou leur auteur a simplement été jugé offensant. Moins de la moitié des livres sont disponibles pour les lecteurs aujourd’hui, et seuls quatre sont encore en cours d’impression. »

Le rapport l’affirme : « Certaines des objections aux livres — comme nuisibles, dangereux ou haineux, en particulier pour les enfants — qui ont provoqué le retrait d’auteurs et d’éditeurs, reflètent la rhétorique qui a conduit à enlever des ouvrages des étagères des écoles et des bibliothèques en Floride, au Texas et ailleurs. »

Et de développer : « Nous sommes préoccupés lorsque la rhétorique du mal est portée contre un livre de telle sorte que toute défense des mérites littéraires ou sociaux de l’ouvrage est considérée comme automatiquement invalide. » Milan Kundera parlerait de misomusie... « De telles tactiques reflètent celles qui citent des scènes ou des passages particuliers illustrant des événements troublants ou qui sont sexuellement explicites pour plaider en faveur du retrait d’œuvres littéraires entières des salles de classe ou des bibliothèques », ajoute l'étude.

En contrepoids à cette censure poussée par la droite américaine, PEN America constate qu’une bonne partie des controverses de ces dernières années se déroulent dans le domaine de la littérature Young adult, où « les lecteurs et écrivains engagés représentent principalement les jeunes générations particulièrement sensibles à l’impératif moral d’inclusivité et aux maux des stéréotypes et autres tropes potentiellement offensants dans la littérature ».

Le rapport pointe encore la multiplication des cas où, dans les grandes structures, les membres du personnel expriment leur opposition à des contrats de livres avec des écrivains qui, selon eux, promeuvent des formes problématiques, allant dans certains cas jusqu’à exiger l’annulation des contrats, « remettant en cause la façon dont ces éditeurs définissent et équilibrent leur mission et leurs obligations morales ».

La question identitaire

Enfin, PEN America dénonce « une approche identitaire de la littérature », soit une injonction, plus développée dans les pays anglo-saxons qu’en France, que seul un représentant d’une culture ou identité à la légitimité pour écrire dessus, en puisant dans son vécu et son atavisme.

En clair, que Gary Jennings ne devrait pas évoquer la civilisation aztèque, ou Flaubert l’ancienne Carthage, aujourd’hui en Tunisie : « Une telle approche est incompatible avec la liberté d’imaginer qui est essentielle à la création littéraire », soutient l'organisme américain.

Et d’ajouter : « Il est impératif que le domaine littéraire trace une voie qui fasse progresser la diversité et l’équité, sans faire de ces valeurs un bâton pour battre des livres ou des auteurs jugés insuffisants dans l’un de ces domaines. » Le libéralisme philosophique se défend ici contre un raidissement moral général en Occident.

"La littérature est un canon inoffensif"

En substance, PEN America prône qu'en tant que société, « nous devons pouvoir nous engager dans un débat libre sur les livres sans avoir à priver les lecteurs de la possibilité de les découvrir et de tirer leurs propres conclusions ».

L’étude en appelle clairement à « faire de la place aux livres controversés, aux livres qui offensent, aux livres qui “se trompent” ». Et de citer l’ancien président de PEN America, Salman Rushdie : « La littérature est un canon inoffensif. C’est une très bonne chose. »

Elle s’appuie en outre sur le Manifeste sur la démocratie de l’imagination, une déclaration approuvée à l’unanimité par plus de 100 centres PEN lors du Congrès international PEN 2019, qui exprime notamment : « PEN s’oppose aux notions de pureté qui cherchent à empêcher les gens d’écouter, de lire et d’apprendre les uns des autres.... PEN croit que l’imagination permet aux écrivains et aux lecteurs de transcender leur propre place dans le monde pour inclure les idées d’autrui. »

Dans cette optique, elle appelle tous les acteurs du monde du livre a se faire les gardiens de la liberté littéraire, face aux campagnes de boycott, de retrait et/ou de harcèlement des auteurs.

Et la France ?

En France, outre le cas d’interdiction au mineur d’un livre jeunesse largement couvert par ActuaLitté, qui relève d’une censure d’État, on peut citer dans le cas d’un embrasement les réseaux sociaux aux conséquences concrètes, l’affaire Bastien Vivès. En 2018, les librairies Gibert et Cultura annonçaient le retrait du dernier album de Bastien Vivès, Petit Paul. En cause, l’histoire d’un gamin de dix ans qui endurait différentes relations sexuelles.

Glénat avait plaidé l’humour et rejeté les accusations de pédopornographie, mais le scandale avait explosé — à l’instar de la réaction de l’association AIVI, engagée contre l’inceste. 2022, rebelote : une pétition réclamait la déprogrammation de l’exposition de Bastien Vivès du FIBD 2023. Après avoir affirmé exclure cette possibilité, qui « serait une défait philosophique énorme », le Festival de la bande dessinée d’Angoulême annonçait, dans un communiqué, l’annulation de l’exposition consacrée à l’auteur-dessinateur, évoquant des « menaces » contre le principal intéressé...

L’éditeur de Vivès chez Casterman, Benoît Mouchart, avait défendu : « Il y a quand même une confusion navrante entre ce que pense un personnage, un narrateur et un auteur... J’ai l’impression qu’on revit le procès intenté contre Flaubert pour Madame Bovary, ou celui des Fleurs du mal de Baudelaire. »

L’initiateur de la pétition, Arnaud Gallais, expliquait de son côté : « Nous dénonçons la banalisation et l’apologie de l’inceste et de la pédocriminalité organisées par le dessinateur de BD Bastien Vivès à travers ses ouvrages et ses propos dangereux. »

J'arrête...

Apprenant cette annulation, l’auteur de bande dessinée Jean-Marc Rochette annonçait arrêter la BD, redoutant « des commissaires politiques ».

Côté censure éditoriale enfin, non en France, mais d’une Française : le 16 janvier dernier, devait sortir la traduction en allemand du roman graphique Élise et les Nouveaux Partisans, signé Dominique Grange et Jacques Tardi.

Finalement, sans prévenir les auteurs ni l’éditeur français, Delcourt, la maison Carlsen a annulé la parution à la dernière minute, invoquant une petite phrase de trop dans la postface, un poil trop pro-palestinienne...

Le rapport complet est à découvrir ici.

Crédits photo : Jeanne Menjoulet (CC BY SA 2.0)

