Richard Millet : "j'ai sous-estimé la haine dont j'étais l'objet"

Dès lors, l’écrivain corrézien, également connu pour ses récits au Liban, devient profondément infréquentable, comme le décrit minutieusement Muriel de Rengervé, dans L’Affaire Richard Millet. Critique de la bien-pensance (Jacob Duvernet, 2013). Poursuivant son œuvre en solitaire, Richard Millet continue à publier chez Pierre-Guillaume de Roux, jusqu’à la disparition de la maison, avant de se tourner vers de plus petites structures.

Les polémiques ont, hélas, quelque peu masqué le caractère spécifiquement littéraire des écrits. Car somme toute, l'on retient désormais, essentiellement, le caractère politique et sulfureux de Richard Millet, en oubliant qu’il fut d’abord (et reste encore) un styliste, un lyrique. C’est en tous cas ce qui apparaît dans ces deux nouveaux ouvrages, édités par Est Tastet.

Le premier, Ozanges, nous ramène au Limousin natal, si cher à l’auteur, à travers une nuit passée au château. Le second, L’entrée du Christ dans la langue française, constitue le premier recueil poétique de Richard Millet. À soixante-et-onze ans, l’homme évoque sa foi…

Etienne Ruhaud : On est frappés, en vous lisant, par l’importance du lieu, soit ce morceau de Corrèze natale que vous ne cessez d’explorer, livre après livre. Ozanges ne fait pas exception, puisque vous y décrivez la nuit d’un écrivain insomniaque, qui vous ressemble singulièrement. Toutefois, on constate que le narrateur-héros ne s’appelle pas Richard Millet, mais Bugeaud. Comment interpréter ce recours à la fiction ? Peut-on parler d’autofiction ?

Richard Millet : Non, pas d’autofiction, mais une façon d’étendre extrêmement la liberté narrative grâce à un « double littéraire » tout proche de moi, et par l’emploi de noms-calques : Viam, mon village natal, en Corrèze, devient Siom. Ozanges est le nom d’un ruisseau dont je me sers pour désigner un château bien réel, toujours en Limousin.

On est également frappé, comme dans chacun de vos livres, par le style, par ces longues périodes poétiques, cette prose lyrique et riche en images. Peut-on parler, à la suite de Jean-Yves Tadié, de « récit poétique » ? Ozanges est d’ailleurs qualifié de « récit » sur la couverture même.

Richard Millet : Le récit, au sens gidien, obéit tout à la fois à la relation d’évènements véridiques et à des dimensions plus modestes que le roman. Et il y a aussi dans Ozanges, oui, quelque chose de poétique, en tout cas qui recourt à une temporalité très éloignée de l’immédiatement contemporain, même si le contemporain est présent, dans ce récit, avec par exemple, ces migrants qui voyagent dans le même autorail que le narrateur.

Parmi les nombreux écrivains cités, vous évoquez notamment Gérard de Nerval, auteur du souvenir, d’une mémoire parfois semi-fictive, soit la géographie magique dont parle Jean-Pierre Richard dans Poésie et profondeur. Quelle est votre proximité avec Nerval ? On serait tenté de parler d’un livre nervalien, d’une prose nervalienne.

Richard Millet : J’aime Nerval depuis toujours pour son voyage dans l’Orient de mon enfance et pour Sylvie, un des plus parfais récits de la langue française, et le versant ensoleillé, presque heureux, du nocturne Aurélia et des Chimères.

Vous ne citez en revanche aucun écrivain actuel. Et l’on sent également un certain mépris à l’égard du travail éditorial (p. 82). On sait que vous n’aimez guère l’époque. Reconnaissez-vous, toutefois, du talent à quelques-uns de nos contemporains ?

Richard Millet : Il doit exister des écrivains de talent, mais je ne lis plus de romans ; je suis passé à autre chose : poésie, philosophie, écrits mystiques, ou intimes, études sur la musique, etc.

Vous parlez abondamment des autres arts : cinéma, peinture, musique. On vous découvre ainsi à travers vos goûts. Dans quelle mesure êtes-vous influencé par telle ou telle discipline, extérieure à la littérature ? On sait que vous avez consacré un essai à Gérard Depardieu… (Le corps politique de Gérard Depardieu, Pierre-Guillaume de Roux, 2014).

Richard Millet : Je porte en moi le regret de n’avoir pas été un compositeur. J’en parle quelquefois avec des amis musiciens : Régis Campo et Marc-André Dalbavie. Le cinéma de Bergman, Antonioni, Bresson, Tarkovski, et certains films noirs américains, a autant compté pour moi que Proust, Faulkner, James ou Dostoïevski.

Depardieu est actuellement au cœur de la polémique, comme vous le fûtes vous-même. Tout le monde se souvient de la pétition d’Annie Ernaux (cf. plus haut), réclamant votre départ de Gallimard suite à la publication de Langue fantôme suivie d’Eloge littéraire d’Anders Breivik (Pierre-Guillaume de Roux, 2012). Cette affaire a déjà douze ans. Avec le recul, regrettez-vous d’avoir écrit ce texte ?

Richard Millet : Ce que je regrette, c’est d’avoir sous-estimé la haine dont j’étais déjà l’objet par ma position chez Gallimard et pour mes jugements sur la médiocrité de la littérature française, en général, et aussi d’avoir sous-estimé le refus contemporain de l’ironie. On ne m’a pas lu : on s’est contenté de me condamner médiatiquement sur la seule foi d’un titre, il est vrai provocateur — mais ce qui est bien étrange pour une classe de clercs et de journalistes qui se revendiquent de Voltaire (qu’ils n’ont d’ailleurs pas lu davantage).

Pour certains militants identitaires, vous seriez devenu une sorte de porte-glaive. Pour la gauche traditionnelle, culturelle, vos idées sont devenues une sorte de repoussoir. Vous ayant découvert de façon « innocente » en 2002, alors que j’étudiais les Lettres, j’ai le sentiment que la polémique a effacé l’écrivain, le styliste, le prosateur. Ne peut-on le déplorer ? La littérature doit-elle nécessairement être engagée ? On sait que vous publiez en parallèle des pamphlets, aux éditions de la Nouvelle librairie.

Richard Millet : On continue à me faire expier ma liberté de penser, en me réputant d’extrême droite, identitaire, réactionnaire, ou tout ce que vous voudrez, alors que je ne suis qu’un écrivain hors parti, hors engagement, hors système, et qui témoigne aussi bien de la fin du monde paysan, dans les années 60, que de la guerre civile libanaise de 1975, ou de la décomposition de la langue française par le refus de l’enseigner correctement — ce qui, Orwell l’avait dit, est le prélude au totalitarisme, même s’il est « soft », comme celui du capitalisme mondialisé.

L’onomastique ne doit rien au hasard. Pourquoi avoir appelé ce château « Ozanges » ? Vous évoquez par ailleurs à plusieurs reprises les esprits, les fantômes… Vous parlez du spirite Swedenborg, cher à Balzac. Croyez-vous au surnaturel ?

Richard Millet : Je crois au surnaturel catholique, à l’invisible, au Dieu caché et sensible au cœur et à l’esprit, à la vie éternelle… Je crois aussi aux anges et aux âmes errantes… Plus l’époque se veut matérialiste, et plus je crois à cela.

Insomniaque, l’écrivain-narrateur semble établir un parallèle entre ce château-prison, et son propre enfermement intérieur. Le récit devient ainsi allégorique. La littérature, l’écriture constitue-t-elle une porte de sortie, un exutoire satisfaisant ?

Richard Millet : Non, pas d’allégorie, selon moi, mais une tentative pour exorciser l’angoisse, et une plongée dans ma mémoire littéraire, musicale, et dans l’ensemble de mon existence, au cours d’une nuit solitaire où je suis confronté au froid et à l’inquiétude, à mes fantômes autant qu’à moi-même.

De même que vous exprimez de sérieux doutes touchant l’édition, vous semblez souvent douter de la littérature même, des livres. Cela semble parfois contradictoire. De fait, la littérature peut-elle mener au bonheur, ou, à tout le moins, à une certaine libération ? Est-ce vain ?

Richard Millet : Les contradictions font partie de ma personnalité, parfois jusqu’à l’excès ou à la douleur. Je ne crois pas à une littérature heureuse — ce serait de l’eau de rose, du « feel good », comme on dit pour faire chic : tout le contraire de ce qu’elle doit être.

Vous êtes l’auteur de nombreux ouvrages, récits, romans et essais. À soixante-et-onze ans, vous publiez un premier recueil poétique. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Avez-vous toujours écrit de la poésie ?

Richard Millet : J’ai d’abord écrit de la poésie, très mauvaise, imitée de Rimbaud, Mallarmé, Bonnefoy, Du Bouchet : une impasse, donc. J’ai compris qu’il me fallait recourir à la prose, au récit, au roman. Il y a une dizaine d’années, je me suis remis à la poésie, en secret, peut-être pour accompagner la maladie dont mon épouse allait mourir.

Quels poètes lisez-vous ? Quels poètes vous inspirent plus particulièrement ?

Richard Millet : Je lis et relis Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Dickinson, Claudel, Segalen, Saint-John Perse, D. Thomas, Deguy, Dupin, Hocquard, Jude Stéfan, Marie Etienne, Christine Lavant, Alejandra Pizarnik, bien d’autres encore. Je découvre en ce moment Séries parisiennes d’Etienne Faure et le Juliau de Nicolas Pesquès.

Le vers français pave une ruineuse allée/selon un poète sans foi, mais habile (p. 21). Vous pratiquez le vers libre, et non la prose ou le vers régulier. Il s’agit, à chaque fois, de brèves unités. Pensez-vous user d’autres formes ? Comment la chose s’est-elle imposée à vous ?

Richard Millet : Des poèmes et vers courts, en effet, peut-être pour me reposer de la longueur de ma phrase narrative. Je ne me vois pas recourir à une forme poétique plus ample.

Ce premier recueil est-il le premier d’une série ? Pensez-vous continuer à publier de la poésie, ou en revenir, en rester plutôt, à la prose ?

Richard Millet : Je pense faire alterner les deux, comme la musique symphonique alterne avec la musique de chambre, chez Debussy ou chez Dutilleux. Je poursuis aussi l’écriture d’essais et celle de mon journal intime.

Comme le titre l’indique, le recueil est entièrement tourné vers le Christ, vers la foi catholique, et d’ailleurs le livre se divise en cinq parties, qui comportent autant de références bibliques (« Les outrages », « Psaumes blancs »). Quel est votre propre rapport à l’église ? Pratiquez-vous ?

Richard Millet : Je ne sais franchement pas ce que peut être un « catholique non pratiquant », comme dit le cliché. Je prie chaque jour, lis des textes religieux, théologiques, mystiques, écoute de la musique religieuse, tiens une sorte de journal spirituel, questionne beaucoup, m’ouvre de plus en plus à l’idée que je vais mourir.

Notre époque est largement déchristianisée. Regrettez-vous ce que vous nommez « impiété » ?

Richard Millet : Je regrette surtout une forme de haine du catholicisme, quasi pavlovienne et si facile, aujourd’hui ; et l’ignorance qui l’accompagne et qui est une forme de reniement culturel.

L’écriture constitue-t-elle un prolongement de cette même foi ? Souhaitez-vous, ainsi, vous rapprocher de Dieu ? Tu n’aimes pas les poètes ni les romanciers, déclarez-vous pourtant.

Richard Millet : Ce n’est pas Dieu qui parle (si j’ose dire, dans ce que vous citez, mais ma défunte épouse). Oui, écrire fait partie de la quête, le rapport entre poésie et prière étant aussi sensible et mystérieux qu’entre musique et foi.

Comme dans Ozanges, vous paraissez souvent sceptique à l’égard de la littérature, du langage, de son usage. Ainsi vous parlez de « crime contre la langue » . Pouvez-vous nous en dire davantage ?

Richard Millet : Si je pensais que tout était donné définitivement, je n’aurais pas besoin d’écrire. Je ne serais qu’un homme satisfait de soi comme du monde dans lequel il vit. Le langage lui-même est plein de chausse-trapes, clichés, lieux communs, tentations plagiaires qu’il faut éviter sans relâche.

Douleur offerte/impossible élégie, écrivez-vous page 41. Malgré la foi, une certaine mélancolie plane parfois, un certain désespoir. La foi chrétienne permet-elle de dépasser cette souffrance ? Ou l’écriture ? Ou les deux ?

Richard Millet : Pas de foi sans le doute, le sentiment d’être par moments, ou souvent, abandonné de Dieu. C’est ça, la vie intérieure, indissociable de celle de l’esprit et du corps. Rien n’est donné, ni dogmatique : tout est à reconquérir chaque jour — ou donné par la grâce.

Comme énoncé précédemment, vous semblez très sombre à l’égard de l’époque. Pourtant, par moments, votre plume se fait enjouée, comme si vous souhaitiez malgré tout célébrer la vie matérielle, ces choses qui nous entourent. Peut-on, dès lors, parler de lyrisme, de poésie lyrique ?

Richard Millet : Le constat est sombre, mais je ne suis pas le seul à l’énoncer : l’état politique, moral, écologique du monde actuel en témoigne. Je cherche à ne pas désespérer tout à fait. Écrire est une forme de résistance au désespoir par un excès de lucidité.

