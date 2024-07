Les dessous de l'écriture, racontés par Joël Egloff...

Ces féroces soldats, c’est un livre dont j’ai le projet en tête depuis plus de vingt ans, sans avoir vraiment osé m’y atteler, pendant longtemps, ni sans savoir comment j’allais m’y prendre, tant du point de vue du fond que de la forme.

C’est un texte très différent de ceux que j’ai écrits auparavant, car pour la première fois, je n’ai laissé que peu de place à l’imaginaire et me suis nourri du réel, et de mon histoire familiale, plus précisément.

C’est un livre, qui prend peut-être un sens particulier, aussi, en ces temps troublés, et tandis qu’aux portes de l’Europe, la vieille mécanique de la guerre s’est remise en marche. Il raconte l’histoire tumultueuse de mes parents durant la Seconde Guerre mondiale, en Moselle annexée.

Il évoque leur quotidien sous le joug nazi, et retrace le périple de mon père, incorporé de force par l’ennemi, à 17 ans, et contraint, par sacrifice pour les siens, de combattre contre son propre camp, sous le pire des uniformes : à Munich, sous les bombardements alliés, sur le front de l’Ouest, durant la bataille des Ardennes, puis à l’Est, en Hongrie et en Autriche, face à l’Armée rouge, durant les tout derniers soubresauts de cette guerre.

La matière première que j’ai travaillée, ce sont les témoignages de mes parents, les histoires qu’on m’a souvent racontées, que j’ai mis en forme et dont j’ai reconstitué la chronologie, en les adossant à la grande Histoire, et en tentant de mettre au jour leur part d’universalité.

Cependant, c’est d’un puzzle incomplet dont j’ai hérité, car le temps a fait son œuvre et la mémoire s’efface. Durant longtemps, cela m’a paru être un obstacle à l’écriture, jusqu’au jour où j’ai compris que ces pièces manquantes faisaient pleinement partie de ce paysage de ruines et qu’elles étaient sans doute le meilleur témoignage du temps qui passe, des choses qu’on oublie, de celles qu’on veut oublier, de ce qu’on ne veut pas dire ou qu’on ne parvient pas à dire à ceux qui n’y étaient pas.

Pour tisser ce récit, j’ai choisi d’entrelacer plusieurs fils : celui de l’histoire de ma mère et celui de l’histoire de mon père — tous deux enfants et adolescents, durant la guerre —, et le fil de ma propre histoire, en tant que fils et auteur, en train de construire ce livre et de reconstituer ce puzzle, pièce par pièce.

Ces féroces soldats, c’est aussi une revanche contre le silence, sans doute. Ce silence auquel on a condamné tous ceux qui ont subi le sort de ceux qu’on appelle les « malgré-nous », dont l’histoire est trop peu ou mal connue, et sur lesquels, par ignorance, amalgame ou bien-pensance, a parfois planer le soupçon.

Pourtant, c’est bien sous la contrainte et la menace qu’ont été incorporés ces hommes, et parfois ces femmes, qui sont partis afin d’éviter à leurs familles les représailles promises sur elles en cas d’insoumission ou de désertion, au titre des lois nazies de la « Sippenhaft » (responsabilité collective du clan ou de la famille). Ils étaient plus de cent trente mille, d’Alsace et de Moselle, et quarante mille d’entre eux ne sont jamais revenus.

Pour ceux qui ont survécu, la double peine est d’avoir enduré ce qu’ils ont enduré, d’avoir tant souffert sans même qu’on leur reconnaisse le droit de s’en plaindre, sans doute parce que leur histoire trop complexe troublait le roman national de l’après-guerre, dans lequel il n’y avait de place que pour le combat des héros contre les salauds.

Mais au-delà de l’histoire de ce territoire, quel emblème de l’absurdité de la guerre, que ces jeunes gens condamnés à combattre sous l’uniforme ennemi, sans autre cause à défendre que celle de leur propre survie !

En exergue de Ces féroces soldats, figure une phrase de Richard Brautigan, extraite de l’introduction à son Journal japonais : « J’ai commencé à comprendre les mécanismes qui font que la logique et la raison échouent dès que commence la guerre ; débute alors une ère d’irrationalité et de folie. » Voilà bien quel était le projet, par le prisme singulier de mon histoire familiale, et en explorant la part sensible des choses : tenter d’arracher à l’oubli quelques éclats encore incandescents de cette guerre, quelques moments de ces années noires où la logique et la raison avaient déserté le monde.

