FIBD : l'expo Bastien Vivès annulée du fait de “menaces physiques

Depuis plusieurs jours, le festival, ses organisateurs et l'auteur de bandes dessinées Bastien Vivès lui-même étaient au cœur d'une polémique visant à la fois des propos et des œuvres du principal intéressé, mais aussi l'exposition dont il bénéficiait au sein de l'événement international.

Du côté des déclarations, plusieurs sorties de l'artiste ont fortement déplu, comme celle-ci, auprès de Madmoizelle, en 2017 : « Moi déjà, l’inceste ça m’excite à mort. Pas celui de la vraie vie, mais celui raconté, je trouve ça génial. Tous ces trucs-là font des histoires incroyables. Quand tu transgresses, quand tu fais quelque chose que t’as pas le droit de faire, c’est agréable à lire. »

Sur les réseaux sociaux, d'autres propos vus comme outranciers, furent publiés sous pseudonyme. Ils étaient dirigés contre l'autrice Emma, qui critiquait ses œuvres et avait elle-même publié un titre sur la charge mentale, et ont été remis en avant.

Dans la bibliographie de l'auteur-dessinateur, les titres Les Melons de la colère (Les Requins Marteaux, 2011), Une sœur (Casterman, 2017), La Décharge mentale (Les Requins Marteaux, 2018) ou encore Petit Paul (Glénat, 2018) ont suscité de nombreuses critiques, en raison de scènes sexuelles impliquant des mineurs et d'une évocation de l'inceste.

Les récriminations à l'égard de l'exposition accordée au dessinateur à Angoulême étaient portées par des auteurs et des autrices, mais aussi des lecteurs et lectrices, et des organisations, comme le mouvement Be Brave France, engagé contre les violences faites aux enfants.

Des “menaces physiques“

Dans un communiqué, le FIBD fait part de l'annulation de l'exposition « Dans les yeux de Bastien Vivès », prévue du 26 janvier au 12 mars 2023, et dont le commissariat était assuré par Antoine Guillot et Cathia Engelbach. « Des menaces physiques ont été proférées vis-à-vis de Bastien Vivès. Il n'est dès lors pas possible pour l'événement d'envisager que sa programmation puisse faire peser de tels risques sur un auteur et, potentiellement, dans quelques semaines, sur ses festivaliers. »

Ce lundi 12 décembre, l'auteur avait indiqué avoir déposé une main courante, pour des menaces sur les réseaux sociaux. « J'ai largement de quoi déposer plainte. On m'y encourage, mais je ne suis pas très procédurier », affirmait-il au Parisien, précisant : « Non, je ne suis pas pédophile et non, ce n'est pas mon fantasme. Si on veut lire honnêtement mes œuvres, on s'en rend compte facilement. »

Le FIBD ajoute dans son communiqué qu'il « appartient désormais aux autorités compétentes de se saisir de la situation ».

La place au débat

L'organisation du festival revient, dans son communiqué, sur les réactions suscitées par l'exposition. « Certaines sont diffamatoires à l’égard de l’auteur concerné et du Festival, d’autres, mesurées et argumentées, attestent de la sensibilité et de l’engagement à l’égard de la cause de l’enfance et des femmes, chez celles et ceux qui en sont à l’origine. »

Le FIBD assure qu'il souhaitait faire entendre les voix à l'origine de ces réactions « mesurées et argumentées », et qu'il le fera « dans le temps de son déroulement via son traitement dans le cadre d’un forum prospectif — où il ne manquera pas de convier certain.ne.s des internautes parties prenantes qui se sont exprimé.e.s récemment en l’interpellant ».

Pour le reste, l'événement rappelle que l'œuvre de Bastien Vivès « relève de la liberté d’expression et qu’il revient à la loi de tracer les frontières dans ce domaine » : à ce titre, l'auteur ne ferait l'objet d'aucune plainte « de quelque nature que ce soit ». Quant aux propos pointés du doigt, il lui appartient « de s’expliquer, de la manière qu’il jugera opportune, sur leur sens, leur raison d’être ».

Fausto Fasulo, directeur artistique adjoint du Festival d'Angoulême, avait déjà défendu Vivès face aux critiques, déclarant qu'il n'était pas possible de confondre ses BD « avec une quelconque forme de banalisation de crimes sexuels ou d’incitation ».

La polémique s'est étendue jusqu'à la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Le 13 décembre, elle a souligné dans un entretien que « certains propos » de Vivès tenus par le passé « ne sont pas acceptables ». Elle assurait toutefois qu'il n'était pas possible de « réduire cet auteur à deux bandes dessinées et quelques phrases dites en interview ».

Photographie : panneau de promotion d'une bande dessinée de Bastien Vivès chez Casterman, lors du FIBD 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)